Trong vũ trụ Dragon Ball, các cuộc chiến thường được gắn liền với khả năng biến hình, chuyển đổi trạng thái để đạt tới tầm vóc sức mạnh cao hơn. Nhưng đôi khi độc giả quên đi rằng, một số tình tiết nhỏ hơn cũng là điểm nhấn giúp bộ truyện trở nên hấp dẫn hơn. Và lần này là khía cạnh về những chiêu thức mang trong mình sức mạnh huỷ diệt.

Galick Gun (tạm dịch: Pháo Galick) là một chiêu thức mà Vegeta từng dùng khi lần đầu tiên đối đầu với Goku. Theo Screen Rant, đó cũng là tuyệt kỹ do chính hoàng tử Saiyan sáng tạo ra. Về mặt cơ chế, nó có nhiều điểm tương đồng với Kamehameha nhưng mang sắc tím đặc trưng và khá cân tài cân sức với chiêu thức biểu tượng của Goku. Dù ít xuất hiện ở giai đoạn sau của Dragon Ball Z, chiêu thức này cũng đã có cơ hội tái xuất mạnh mẽ trong Dragon Ball Super khi Future Trunks sử dụng nó nhiều lần trước Zamasu và Goku Black.

Tri-Beam (tạm dịch: Khí công pháo) được coi là tuyệt kỹ độc đáo nhất của Tien Shinhan khi không chỉ tiêu hao nội lực mà còn rút trực tiếp sinh lực của người dùng. Ở cấp độ cao, tỷ lệ mất mạng của người sử dụng chiêu này thậm chí ngang ngửa với đối thủ. Khoảnh khắc đỉnh cao nhất của chiêu thức này diễn ra trong Dragon Ball Z, khi Tien liên tục xả Tri-Beam để cầm chân Cell và câu giờ cho Android 18 trốn thoát. Dù không thể gây sát thương chí mạng, việc một chiến binh yếu thế như Tien có thể ghim chặt Cell bất động đã chứng minh sức nặng của đòn đánh này.

Special Beam Cannon (tạm dịch: Ma Quán Quang Sát Pháo) là tuyệt học thành danh của Piccolo. Trong Dragon Ball Z, Piccolo là một trong số ít chiến binh không phải người Saiyan nhưng đủ sức tham gia vào các trận đại chiến. Trong arc Saiyan, anh từng sử dụng chiêu thức này để kết liễu Raditz (và cả nhân vật chính Goku dù không mong muốn). Tuy có uy lực mạnh mẽ, chiêu thức này đòi hỏi thời gian tụ lực rất lâu nên bắt buộc cần đồng đội hỗ trợ để câu giờ. Ngoài Piccolo, cả Cell và Buu cũng từng sao chép và sử dụng đòn đánh uy lực này.

Vegeta từng dồn toàn bộ cơn thịnh nộ của mình vào một đòn đánh để tấn công Perfect Cell. Và đó chính là Final Flash (tạm dịch: Ánh chớp chết chóc). Ngay lập tức, Trunks và Krillin đều nhận ra sự đáng sợ của chiêu thức này khi nó đủ khả năng để thổi bay Trái Đất. Đáng tiếc, mạnh mẽ đến vậy nhưng Final Flash vẫn chưa đủ để kết liễu kẻ phản diện. Nếu không nhờ vào khả năng tái tạo thượng thừa, Cell rất có thể đã gục ngã trước tuyệt kỹ của hoàng tử Saiyan. Ngoài ra, trong Dragon Ball Super, Future Trunks cũng học được chiêu thức này và sử dụng nó lên Zamasu.

Death Ball (tạm dịch: Quả cầu hủy diệt) được biết là tuyệt kỹ hủy diệt của Frieza, anh trai hắn là Cooler và các thành viên cùng tộc như Chilled. Đây chính là chiêu thức Frieza dùng để phá hủy hành tinh Namek, dù lời tuyên bố "nổ trong 5 phút" của hắn thực tế kéo dài hơn nhiều do mải giao chiến với Goku ở dạng Super Saiyan. Trước đó, ngay ở hình thái đầu tiên, Frieza cũng đã dùng Death Ball để xóa sổ một hành tinh trong tích tắc. Trong Cooler's Revenge, Cooler cũng đã cố gắng tái hiện chiêu thức này trước khi bị Goku tung chưởng Kamehameha đẩy ngược vào Mặt Trời.

Không nhiều người đánh giá cao Kamehameha bởi chiêu thức này xuất hiện quá thường xuyên và cũng có nhiều chiến binh có thể thi triển nó. Trên thực tế, đòn đánh này là sự cân bằng hoàn hảo giữa tốc độ và sức mạnh. Không những thế, khi người sử dụng mạnh mẽ hơn, Kamehameha cũng sẽ trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Chính chiêu thức này đã mang đến những chiến thắng huyền thoại trong Dragon Ball, tiêu biểu là màn đối chưởng và đánh bại Perfect Cell của Gohan hay cú Kamehameha tổng hợp của ba cha con Goku, Gohan và Goten để hạ gục Broly.

Stardust Breaker (tạm dịch: Kẻ nghiền nát bụi sao) là chiêu thức chỉ xuất hiện một lần trong phần phim Fusion Reborn và do Gogeta thực hiện. Sau khi áp đảo Janemba, Gogeta đã tụ một quả cầu năng lượng bảy sắc cầu vồng và ném thẳng vào đối thủ, khiến gã ác nhân này tan biến hoàn toàn chỉ sau vài giây. Theo mô tả trong các tựa game và câu thoại của Gogeta, chiêu thức này nhắm thẳng vào phần tà ác bên trong mục tiêu để thanh tẩy kẻ thù.

Broly vốn sở hữu sức mạnh thể chất và độ bền vượt trội đến mức hiếm khi cần dùng đến chưởng lực. Tuy nhiên, trong Broly - Second Coming, hắn đã phô diễn Omega Blaster (tạm dịch: Pháo Omega) - một quả cầu năng lượng màu xanh lục có uy lực tương đương Death Ball của Frieza. Điểm đáng sợ là tốc độ thi triển cực nhanh, cho phép Broly liên tục bồi thêm năng lượng để phóng đại kích thước quả cầu. Trái Đất đã rất may mắn khi có thể thoát nạn trong gang tấc.