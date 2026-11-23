Tuy nhiên, tuyên bố này vẫn cần được giới chuyên môn kiểm chứng trước khi có thể xác định liệu đây có phải bước đột phá trong lĩnh vực toán học hay không.

Nhà nghiên cứu Levent Alpöge, thành viên nhóm nhân viên kỹ thuật của Anthropic, đưa ra tuyên bố trên trong một tài liệu dài 4 trang đăng trên trang web cá nhân ngày 20/11. Ông cho biết đã phối hợp với Claude để xây dựng lời chứng minh và thừa nhận công cụ AI đã vượt xa khả năng của ông trong giai đoạn cuối của quá trình nghiên cứu.

Ông Alpöge đã công bố lời chứng minh dưới dạng hơn 17 triệu dòng mã Lean - ngôn ngữ lập trình cho phép hình thức hóa và kiểm tra các chứng minh định lý toán học bằng máy tính. Theo nhà nghiên cứu này, quá trình làm việc với AI còn tạo ra hơn 250.000 trang tài liệu. Ông thừa nhận bản thân chưa nắm vững toàn bộ lĩnh vực toán học liên quan và cần thêm thời gian để xây dựng cách trình bày có hệ thống, giúp cộng đồng chuyên môn đánh giá kết quả.

Một nhà nghiên cứu tại công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic tuyên bố đã sử dụng chatbot Claude để tìm ra lời giải cho giả thuyết Rieman. Ảnh minh hoạ: Bloomberg

Giả thuyết Riemann do nhà toán học người Đức Bernhard Riemann đề xuất năm 1859, liên quan đến quy luật phân bố các số nguyên tố. Về mặt toán học, giả thuyết khẳng định mọi nghiệm không tầm thường (non-trivial zeros) của hàm zeta Riemann đều có phần thực bằng 1/2. Nếu được chứng minh, giả thuyết này sẽ giúp củng cố hiểu biết về sự phân bố của các số nguyên tố - những số tự nhiên chỉ chia hết cho 1 và chính nó.

Theo Giáo sư Alex Kontorovich, Trưởng khoa Toán thuộc Đại học Rutgers (Mỹ), việc sử dụng mã Lean giúp máy tính kiểm tra các bước lập luận toán học với độ chặt chẽ cao. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa các nhà toán học đã hiểu đầy đủ nội dung và cơ sở của lời chứng minh. Giới chuyên môn vẫn cần nghiên cứu, đối chiếu từng bước để xác nhận tính đúng đắn của kết quả.

Viện Toán học Clay (CMI), đơn vị đưa giả thuyết Riemann vào danh sách 7 Bài toán Thiên niên kỷ năm 2000 với giải thưởng 1 triệu USD cho mỗi bài toán được giải quyết, cũng nhấn mạnh quá trình đánh giá cần nhiều thời gian. Chủ tịch CMI Martin Bridson nhận định tuyên bố trên có ý nghĩa đặc biệt đối với triển vọng nghiên cứu toán học, song quá trình chuyển từ một thông báo về lời giải đến sự hiểu biết và công nhận thực sự sẽ còn dài và nhiều thách thức.

Tính đến thời điểm công bố thông tin, giả thuyết Riemann vẫn được liệt kê là bài toán chưa có lời giải trên trang web của CMI. Theo quy định của viện, một lời giải cần được công bố trên tạp chí khoa học có bình duyệt và trải qua ít nhất 2 năm đánh giá của cộng đồng chuyên môn trước khi được công nhận.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai trong những tháng gần đây xuất hiện tuyên bố về việc AI góp phần giải quyết một bài toán toán học lớn. Trước đó, hồi tháng 9, OpenAI cho biết công nghệ của công ty đã đóng vai trò quan trọng trong một nghiên cứu tìm lời giải cho phương trình Navier-Stokes, mô tả cách chất lưu di chuyển trong không gian.