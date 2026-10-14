Tạo đột phá nâng cao chất lượng giáo dục

“Quả ngọt” từ giáo dục mũi nhọn

Năm học 2025-2026, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học tại các trường trên địa bàn xã Ninh Châu tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư đồng bộ. Nhiều trường học đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực chuyển đổi số nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra và đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội, UBND xã Ninh Châu Nguyễn Ngọc cho biết, năm học 2025-2026, ngành GD xã Ninh Châu đã ghi nhiều dấu ấn nổi bật trên tất cả các mặt công tác. Chất lượng GD toàn diện có bước phát triển vững chắc, tạo nền tảng, sức bật cho GD mũi nhọn có bước đột phá. Công tác phổ cập GD các bậc học được duy trì vững chắc. Công tác GD đạo đức, GD truyền thống, kỹ năng sống cho học sinh luôn được các nhà trường quan tâm. Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học được tăng cường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại.

Trường THCS số 1 Ninh Châu chú trọng xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, tạo điều kiện để mỗi học sinh được phát triển toàn diện cả về tri thức lẫn kỹ năng sống - Ảnh: L.Chi

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng đại trà, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu tại Ninh Châu được triển khai bài bản và khoa học. Các nhà trường đã chủ động ban hành kế hoạch, quản lý chặt chẽ chương trình, thời gian bồi dưỡng; đồng thời phân bổ chỉ tiêu hợp lý để phát huy tối đa thế mạnh của từng giáo viên và học sinh. Cơ sở vật chất, tài liệu, thiết bị phục vụ công tác GD mũi nhọn cũng được tăng cường đầu tư, mua sắm kịp thời.

Trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, toàn xã có 22 học sinh đoạt giải, trong đó có 1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba và 12 giải khuyến khích; xếp thứ 30/75 xã, phường trong toàn tỉnh. Những gương mặt tiêu biểu có thể kể đến như: Em Trần Thị Trà đoạt giải nhất môn Địa lý, em Nguyễn Thị Cẩm Tú đoạt giải nhì môn Địa lý, em Trần Sơn Lâm và Nguyễn Thanh Trà đoạt giải nhì môn Tiếng Anh. Ở khối THPT, toàn xã có 16 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; trong đó có 5 giải nhì, 3 giải ba và 8 giải khuyến khích.

Một trong những kết quả nổi bật nhất của giáo dục xã Ninh Châu là chất lượng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Toàn xã có 387 học sinh dự thi, đạt điểm trung bình chung 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh là 6,12 điểm, xếp thứ 8/78 xã, phường, đặc khu toàn tỉnh. Kết quả này đưa Ninh Châu vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng thi tuyển sinh, vượt chỉ tiêu kế hoạch từ 32 đến 42 bậc.

Nâng cao chất lượng giáo dục

Bước sang năm học 2026-2027, các cơ sở GD mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn xã Ninh Châu được tinh gọn, sắp xếp tổ chức thành 6 trường nhằm tối ưu hóa nguồn lực và ổn định hoạt động dạy học.

Trường THCS số 1 Ninh Châu được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường THCS Hải Ninh và Trường THCS Duy Ninh. Hiện nay, nhà trường có 24 lớp với 1.037 học sinh.

Hiệu trưởng Trường THCS số 1 Ninh Châu Phạm Thị Lệ Anh cho biết, sau khi ổn định tổ chức bộ máy, nhà trường tập trung nâng cao chất lượng dạy học, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đề ra. Nhà trường tập trung triển khai hiệu quả chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong dạy học. Đồng thời, nhà trường chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên, tập trung giáo dục học sinh, ổn định trường lớp, bảo đảm hoàn thành chương trình theo khung kế hoạch thời gian năm học 2026-2027.

Lãnh đạo xã Ninh Châu tặng giấy khen cho các học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2025-2026 - Ảnh: L.Chi

Với chủ đề “Đổi mới tư duy-Chuyển biến mạnh mẽ-Kết quả thực chất”, năm học 2026-2027, xã Ninh Châu tập trung ổn định tổ chức, đổi mới quản trị nhà trường sau sắp xếp; thực hiện hiệu quả chương trình Giáo dục phổ thông, tạo chuyển biến thực chất về chất lượng GD; hoàn thiện mạng lưới trường lớp và đổi mới quản trị nhà trường phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất và các điều kiện tổ chức dạy học.

Thời gian tới, xã Ninh Châu đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển năng lực số và năng lực sử dụng trí tuệ nhân tạo, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; bảo đảm công bằng trong tiếp cận GD, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Sự chuẩn bị chu đáo về cả lực lượng lẫn cơ sở vật chất là tiền đề vững chắc để ngành GD xã Ninh Châu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.