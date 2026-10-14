Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn dự Lễ khởi động dự án trường TH-THCS-THPT Tân Triều, Đồng Nai

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cùng đoàn công tác của Bộ GD&ĐT và lãnh đạo TP Đồng Nai tại lễ khởi động dự án Trường TH-THCS-THPT Tân Triều. Ảnh: Báo và PTTH Đồng Nai.

Sáng 14/10, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn dẫn đầu tham dự lễ khởi động dự án Trường TH-THCS-THPT Tân Triều (phường Tân Triều, TP Đồng Nai) theo mô hình trường học XHCN kiểu mẫu. Về phía địa phương có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TP Đồng Nai Vũ Hồng Văn, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út, cùng đại diện các sở, ban, ngành...

Đề án Trường TH-THCS-THPT Tân Triều được xây dựng trên diện tích hơn 14 ha, với 6 phân khu chức năng, quy mô 27 lớp học với hơn 1.100 học sinh, tổng kinh phí dự kiến khoảng 500 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ khởi động, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đánh giá cao sự quan tâm, sâu sát của lãnh đạo TP Đồng Nai với sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn mới. Ông nhìn nhận, việc TP Đồng Nai xây dựng mô hình trường liên cấp XHCN kiểu mẫu không chỉ giải quyết nhu cầu học tập chất lượng cao tại địa phương mà còn là bước đi mở ra mô hình nhà trường mới cho giáo dục Việt Nam.

Với trường học XHCN kiểu mẫu, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng, mô hình này cần hướng tới phát triển toàn diện cho học sinh dựa trên 4 trụ cột: đức, trí, thể, mỹ. Học sinh khi tốt nghiệp không chỉ giỏi kiến thức mà cần biết chơi một loại nhạc cụ, am hiểu về khoa học công nghệ, STEM, AI, ngoại ngữ... Bên cạnh đó, các em còn thuần thục các kỹ năng như bơi, sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông...

Chia sẻ định hướng chuyên môn, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhìn nhận, triết lý giáo dục phải song hành với lý tưởng Cách mạng, bản sắc dân tộc và tri thức hiện đại. Việc giáo dục lý tưởng không giáo điều, hình thức mà bằng những tấm gương, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại lễ khởi động dự án. Ảnh: Báo và PTTH Đồng Nai.

Với mô hình trường học XHCN kiểu mẫu, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng, đội ngũ nhà giáo là yếu tố quyết định. Do đó, TP Đồng Nai cần chọn người có tâm huyết, giỏi chuyên môn, ngoại ngữ và địa phương cần có chính sách để thầy cô hạnh phúc với nghề.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cam kết đồng hành cùng TP Đồng Nai khi xây dựng và vận hành trường học xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu về mặt chuyên môn, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá độc lập, khoa học.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út yêu cầu chủ đầu tư và các bên liên quan nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục, phấn đấu hoàn thành tiến độ xây dựng trường và lắp đặt trang thiết bị trong tháng 8/2028 và đưa trường vào hoạt động từ năm học 2028 - 2029.

Ông cũng đề nghị Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị phương án nhân sự, tuyển chọn cán bộ, giáo viên và cùng với Bộ GD&ĐT xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mô hình trường học XHCN kiểu mẫu để từng bước áp dụng tại các cơ sở giáo dục khác.