Sở GD-ĐT TPHCM rà soát biên chế, nghiên cứu đổi mới tuyển sinh lớp 10

Tại Hội nghị Hiệu trưởng năm 2026 do Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Tấn Phát chủ trì, ngành giáo dục thành phố xác định các nhiệm vụ trọng tâm về đội ngũ, chế độ chính sách, tuyển sinh, cơ sở vật chất, chuyển đổi số và xây dựng môi trường giáo dục an toàn.

Về nhân sự, Sở giao Phòng Tổ chức cán bộ rà soát định mức, tham mưu bổ sung biên chế; đề xuất cơ chế tuyển dụng, điều động, biệt phái và hợp đồng thỉnh giảng linh hoạt, ưu tiên các môn còn thiếu giáo viên như Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học. Sở cũng yêu cầu hướng dẫn chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ cho nhà giáo tại các cơ sở giáo dục công lập, đồng thời nghiên cứu chính sách hỗ trợ nhân viên y tế, nhân viên công nghệ thông tin và giáo viên công tác xa nhà.

Học sinh TPHCM tham gia kỳ thi vào lớp 10.

Về tuyển sinh lớp 10, Phòng Quản lý chất lượng được giao nghiên cứu phương thức tuyển sinh theo hướng công khai, minh bạch, công bằng; ứng dụng công nghệ thông tin trong phân bổ trường học, ưu tiên khoảng cách địa lý và nơi cư trú thực tế của học sinh. Sở cũng nghiên cứu xây dựng đề án đánh giá năng lực học sinh đầu cấp.

Đối với các cơ sở giáo dục, Sở yêu cầu khai thác tối đa cơ sở vật chất hiện có, bảo đảm điều kiện dạy học 2 buổi/ngày; công khai, minh bạch các khoản thu, không để xảy ra lạm thu, sai phạm.

Trong chuyển đổi số, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phải đúng mục đích giáo dục, bảo đảm an toàn, đạo đức, không thay thế vai trò của người thầy và khả năng tư duy của học sinh, không tạo gánh nặng cho phụ huynh.

Sở đồng thời yêu cầu các trường trực tiếp chịu trách nhiệm về an ninh, an toàn trường học, xử lý dứt điểm vụ việc ngay từ cơ sở và xây dựng môi trường giáo dục tôn trọng sự khác biệt.