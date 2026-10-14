Nhà giáo hưu trí Quảng Trị đồng hành ngành Giáo dục qua chương trình '4 cùng'

Sở GD&ĐT Quảng Trị và Hội Cựu giáo chức tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2026-2031.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Xuân Thạch, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh, cùng các thành viên Ban Thường vụ Hội.

Về phía Sở GD&ĐT có bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở, cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở.

Quy chế phối hợp được ký kết nhằm tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn và tâm huyết của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã nghỉ hưu, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Theo đó, Chương trình “4 cùng” giai đoạn 2026 - 2031 tập trung vào 4 nội dung trọng tâm.

Hai đơn vị cùng tham gia đánh giá, phát hiện tình hình, phát huy mạng lưới hội viên ở cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ nhà giáo, nhân viên và học sinh; phản ánh khách quan dư luận xã hội, qua đó cung cấp thêm thông tin thực tiễn phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của ngành GD&ĐT.

Sở GD&ĐT và Hội Cựu giáo chức cùng tham gia góp ý, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của ngành, tranh thủ trí tuệ, kinh nghiệm của các thế hệ nhà giáo đi trước trong xây dựng chủ trương, đề án phát triển giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy và công tác quản trị nhà trường.

Cùng tham gia triển khai một số hoạt động có chọn lọc, trong đó chú trọng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập suốt đời; tư vấn tâm lý học đường, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh; truyền nghề, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy cho giáo viên trẻ.

Hội Cựu giáo chức cũng tích cực tham gia phong trào “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ hội viên và cộng đồng tiếp cận công nghệ thông tin, khai thác dịch vụ công trực tuyến.

Cùng phối hợp chăm sóc đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã nghỉ hưu về vật chất và tinh thần, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; kịp thời thăm hỏi, tri ân, chăm lo đời sống cho các nhà giáo lão thành, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, bệnh tật.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT bày tỏ sự tri ân đối với những cống hiến của các thế hệ cựu giáo chức.

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT bày tỏ sự tri ân đối với những cống hiến của các thế hệ cựu giáo chức cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh.

Quy chế phối hợp được ký kết là cơ sở để hai đơn vị tiếp tục tăng cường gắn kết, nâng cao hiệu quả phối hợp trong giai đoạn 2026 - 2031.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc Sở và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để Hội Cựu giáo chức cùng cấp hoạt động nền nếp, hiệu quả.

Phòng Tổ chức cán bộ được giao làm đầu mối thường trực, phối hợp với Văn phòng Hội Cựu giáo chức tỉnh cụ thể hóa các nội dung phối hợp thành kế hoạch thực hiện hằng năm.

Đại diện Hội cựu giáo chức phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Hội Cựu giáo chức tỉnh, ông Nguyễn Xuân Thạch cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở GD&ĐT đối với đội ngũ nhà giáo hưu trí.

Ban Thường vụ Hội sẽ chỉ đạo các cấp Hội cơ sở phát huy tinh thần gương mẫu, đồng hành với các nhà trường trong vận động học sinh đến trường, xây dựng “Trường học hạnh phúc” và lan tỏa phong trào học tập suốt đời tại địa phương.

Việc ký kết Quy chế phối hợp mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Sở GD&ĐT và Hội Cựu giáo chức tỉnh, hướng tới phát huy hiệu quả nguồn lực trí tuệ, kinh nghiệm của đội ngũ nhà giáo hưu trí trong thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026 - 2031.