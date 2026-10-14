Các đại biểu dự khai giảng Lớp tập huấn.

Dự khai giảng có đồng chí Phan Thành Công, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh; TS Nguyễn Thị Hà, Phó Viện trưởng Viện Dân tộc và Tôn giáo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 40 cán bộ, giảng viên các khoa, phòng của Trường Chính trị Trường Chinh.

Đồng chí Phan Thành Công, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh phát biểu tại lễ khai giảng Lớp tập huấn.

Phát biểu tại lễ khai giảng, lãnh đạo Trường Chính trị Trường Chinh, Viện Dân tộc và Tôn giáo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ: Ngày 26/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 771/QĐ-TTg về Phê duyệt Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025". Từ thực tiễn triển khai thực hiện, để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, ngày 14/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg về Phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025. Theo đó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo triển khai nhiệm vụ tổ chức xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu, bồi dưỡng kiến thức dân tộc; Lồng ghép kiến thức dân tộc vào chương trình lý luận chính trị (cao cấp, trung cấp, cử nhân chuyên ngành).

TS Nguyễn Thị Hà, Phó Viện trưởng Viện Dân tộc và Tôn giáo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày nội dung cơ bản của các chuyên đề tại lớp tập huấn.

Theo kế hoạch, Lớp tập huấn lồng ghép kiến thức dân tộc vào chương trình Trung cấp lý luận chính trị cho các cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Trường Chinh diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 14 đến 18/10). Các giảng viên cao cấp Viện Dân tộc và Tôn giáo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày, truyền đạt 8 chuyên đề về nội dung lồng ghép kiến thức dân tộc vào chương trình Trung cấp lý luận chính trị cho các học viên.

Cung cấp thêm những thông tin về Chương trình MTQG, mục tiêu, nội dung, quá trình thực hiện giai đoạn I, những vấn đề đặt ra và định hướng giai đoạn tiếp theo của Chương trình MTQG 2026-2035; cập nhật và làm rõ một số vấn đề mới về dân tộc, tôn giáo trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; vấn đề dân tộc, tôn giáo trong bối cảnh chuyển đổi số và chính quyền địa phương 2 cấp; một số nội dung về dân tộc mà các thế lực thù địch tập trung chống phá và định hướng phản bác, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng thời, hướng dẫn phương pháp, kỹ năng lồng ghép kiến thức dân tộc vào bài giảng trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị.