Thủ khoa thi lớp 10 Hà Nội năm 2026 đạt giải Nhất chọn học sinh giỏi vượt cấp

Theo công bố của Sở GD-ĐT về kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa lớp 12 cấp THPT năm học 2026-2027, Trần Minh Hà (lớp 10S01-E của Trường THCS&THPT Newton) giành giải Nhất ở môn Ngữ văn.

Trước đó, Trần Minh Hà được biết đến là thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2026 với tổng điểm xét tuyển đạt 29,75. Hà đạt 9,25 điểm Ngữ văn, 9,5 điểm Toán và 10 điểm Tiếng Anh; được cộng 1 điểm ưu tiên do có mẹ là người dân tộc Mường.

Chia sẻ với VietNamNet, Minh Hà cho hay, trong học tập, em chú trọng việc hiểu bản chất vấn đề và khắc phục những lỗi sai của bản thân.

“Em không đặt mục tiêu chung chung là học tốt mà thường xác định cụ thể mình cần đạt mức điểm trung bình bao nhiêu, sau đó sẽ lên kế hoạch rõ ràng để đạt được”, Minh Hà nói.

Trần Minh Hà - thủ khoa ở kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2026 - vừa “vượt cấp” đạt giải Nhất thi chọn học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp thành phố dành cho học sinh lớp 12 năm học 2026-2027. Ảnh: NVCC

Minh Hà yêu thích môn Toán từ nhỏ và giành nhiều giải thưởng ở các cuộc thi liên quan tới môn học này. Lên lớp 7, em vẫn nằm trong nhóm học sinh được bồi dưỡng đội tuyển Toán của trường. Tuy nhiên, nhận thấy Hà có khả năng tổng hợp ý và viết tốt, mẹ đã động viên em thử sức với môn Ngữ văn. Từ đó, Minh Hà quyết định chuyển hướng theo đuổi môn học này.

Minh Hà cho rằng sự kiên trì và quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng, dù gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc, là yếu tố rất quan trọng. Em lấy chính trải nghiệm của mình làm minh chứng.

Năm lớp 8, Hà tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố dành cho học sinh lớp 9 nhưng không đạt kết quả như kỳ vọng. Thất bại ấy khiến em rất buồn, thậm chí có lúc mất niềm tin vào bản thân. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, Hà nhìn lại những hạn chế của mình, học từ sai sót và sửa từng lỗi trong các bài viết. Nỗ lực đó đã mang lại thành quả xứng đáng khi đến lớp 9, bài làm của Minh Hà tiến bộ rõ rệt, khiến các thầy cô bất ngờ và giúp em giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp thành phố.

“Thất bại đôi khi là động lực để cố gắng hơn”, Hà chia sẻ.

Minh Hà là 1 trong 5 học sinh đạt giải Nhất của Trường THCS&THPT Newton ở kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp thành phố dành cho học sinh lớp 12 THPT năm học 2026-2027.

Các học sinh đội tuyển Trường THCS&THPT Newton dự thi học sinh giỏi cấp thành phố các môn văn hóa năm học 2026-2027.

Tại kỳ thi năm nay, học sinh của trường này đạt 55 giải ở nhiều môn, trong đó có 5 giải Nhất, 11 giải Nhì, 18 giải Ba và 21 giải Khuyến khích.

Ở bảng A - dành cho học sinh trường không chuyên, 91% `số học sinh dự thi của trường đạt giải. Riêng ở các đội tuyển Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, tất cả học sinh dự thi đều đạt giải Nhất và giải Nhì.

Theo thống kê, gần 75% học sinh Trường THCS&THPT Newton đạt giải trong kỳ thi dành cho học sinh lớp 12 là học sinh lớp 10 và lớp 11. Cả 5 giải Nhất cấp thành phố của trường ở các môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán và Lịch sử đều thuộc về học sinh hai khối lớp này. Trong đó, 3/5 học sinh giành giải Nhất hiện học lớp 10, gồm Trần Minh Hà (lớp 10S01E, môn Ngữ văn), Đỗ Phương Vy (lớp 10S01E, môn Tiếng Anh) và Vũ Nguyễn Khánh Linh (lớp 10G0, môn Tiếng Anh).

Ở môn Toán, Nguyễn Đăng Khánh (lớp 11G0) giành giải Nhất, đồng thời đạt điểm cao nhất toàn thành phố ở bảng B, dành cho học sinh học chương trình chuyên và tuyển chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia.