Bỏ bắt buộc họp phụ huynh 3 lần/năm: Cha mẹ muốn giảm các cuộc họp 'hình thức'

Theo Thông tư về Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh của Bộ GD-ĐT, có hiệu lực từ ngày 15/11, hội nghị cha mẹ học sinh (họp phụ huynh) được tổ chức vào đầu năm học để trao đổi về việc chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập của học sinh; thống nhất các nội dung cần phối hợp giữa gia đình và giáo viên; đồng thời bầu ban đại diện cha mẹ học sinh.

Những lần họp tiếp theo được tổ chức trong năm học khi cần thiết. Hội nghị có thể diễn ra trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai.

Quy định này sẽ thay đổi cách tổ chức họp phụ huynh hiện nay, vốn diễn ra 3 lần/năm, vào đầu năm học, cuối học kỳ I và cuối năm học.

Chỉ nên họp khi cần thiết, tránh những cuộc họp hình thức

Chia sẻ với VietNamNet, chị Nguyễn Thanh Huyền, phụ huynh có hai con đang học lớp 4 và mầm non tại Hà Nội, cho rằng việc không còn bắt buộc họp phụ huynh ba lần mỗi năm là hợp lý.

Theo chị, các cuộc họp chủ yếu để thông báo tình hình chung hoặc các khoản thu chi của lớp. Đa số thông tin về tình hình học tập, sinh hoạt của học sinh đã được giáo viên cập nhật thường xuyên qua các nhóm Zalo, Facebook hoặc những kênh liên lạc khác.

“Bây giờ thông tin từ cô giáo đến bố mẹ rất nhanh. Nếu có vấn đề gì cần trao đổi, phụ huynh và giáo viên có thể liên hệ trực tiếp, không nhất thiết phải chờ đến cuộc họp. Việc họp chỉ nên tổ chức khi thực sự cần thiết”, chị Huyền chia sẻ.

Chị cũng cho rằng việc phải tham gia số lần họp theo quy định có thể ảnh hưởng đến công việc của cha mẹ, nhất là những người khó sắp xếp thời gian. Tuy nhiên, theo phụ huynh này, không nên bỏ hoàn toàn các buổi gặp mặt trực tiếp, bởi đây là thời gian giáo viên và cha mẹ có thể trao đổi sâu hơn về định hướng học tập, phương pháp đồng hành cùng con, cách quản lý và giáo dục trẻ.

Bộ GD-ĐT bỏ bắt buộc họp phụ huynh 3 lần/năm. Ảnh: MT

Đồng tình với ý kiến này, chị Phạm Thị Tuyền, phụ huynh học sinh tiểu học ở Hưng Yên, cho rằng họp phụ huynh trực tiếp vẫn có những giá trị mà các nhóm trao đổi trực tuyến khó thay thế. Khi đến trường họp, cha mẹ có thể trực tiếp quan sát phòng học, nơi ăn uống, sinh hoạt của con, đồng thời gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm và những phụ huynh khác.

“Khi trao đổi qua Zalo, cha mẹ chủ yếu chỉ biết tình hình của con mình. Còn khi đi họp, phụ huynh sẽ có cái nhìn tổng quan hơn về các hoạt động của cả lớp, biết con đang học tập và sinh hoạt trong môi trường như thế nào. Gặp cô giáo trực tiếp cũng giúp cha mẹ hiểu cô hơn, trao đổi gần gũi và thấu đáo hơn”, phụ huynh này chia sẻ.

Chị Tuyền cho biết trường của con thường họp vào cuối tuần hoặc sau 17h, mỗi buổi khoảng một giờ, chủ yếu thông tin về tình hình học tập, sinh hoạt và hoạt động chung của lớp. Dù bận rộn công việc, chị chưa từng vắng mặt trong các buổi họp.

Song chị cũng cho rằng, dù không “áp cứng” ba lần họp mỗi năm như trước, nhà trường nên duy trì hai buổi họp, tương ứng với hai học kỳ. Cách này giúp giảm những cuộc họp không thực sự cần thiết, đồng thời vẫn đảm bảo cơ hội gặp gỡ trực tiếp giữa gia đình và nhà trường.

Muốn họp phụ huynh để… hiểu hơn về con

Có con đang học lớp 9 tại Hà Nội, chị Đào Ngọc Huế cho rằng quy định mới tạo điều kiện để các trường linh hoạt hơn, nhưng phụ huynh không nên nghĩ rằng “càng họp ít càng tốt”.

“Tần suất họp nên căn cứ vào độ tuổi, tình hình học tập và những vấn đề phát sinh trong từng năm học. Ở những năm cuối cấp, thi cử nhiều, thậm chí có thể họp 4-5 lần/năm để thầy cô chia sẻ thông tin, cùng phụ huynh định hướng cho con”, chị Huế nói.

Ngoài ra theo chị, ở giai đoạn từ cuối cấp THCS đến THPT, học sinh thường có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, dễ chịu tác động từ bạn bè và môi trường xung quanh. Các cuộc họp trực tiếp giúp cha mẹ có thêm thông tin để nhận biết những vấn đề con đang gặp phải. Đây cũng là cơ hội để gia đình và nhà trường thống nhất cách hỗ trợ học sinh, thay vì chỉ xử lý khi sự việc đã trở nên nghiêm trọng.

“Zalo hay các công cụ trực tuyến rất hữu ích, nhưng không phải lúc nào cũng có thể trao đổi tỉ mỉ về tình hình của cả lớp. Với các vấn đề cần sự phối hợp giữa nhiều phụ huynh và giáo viên, gặp trực tiếp vẫn có ý nghĩa riêng”, phụ huynh này chia sẻ.

Chị Huế cho rằng điều quan trọng không nằm ở việc duy trì hay cắt giảm một cách máy móc số buổi họp mà là bảo đảm mỗi cuộc họp có nội dung cụ thể và mang lại lợi ích thiết thực. Khi cần trao đổi sâu về việc học tập, tâm lý hoặc định hướng tương lai của học sinh, nhà trường nên chủ động tổ chức họp. Ngược lại, những thông tin có thể cập nhật qua các kênh liên lạc thường xuyên thì không nhất thiết phải đưa vào một cuộc họp tập trung.