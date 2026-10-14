Tiếp sức học đường từ khoản vay ưu đãi

Điểm tựa cho những ước mơ đến trường

Gần đây, trong căn nhà nhỏ của gia đình ông Nguyễn Nam ở xã Vạn Thắng (Khánh Hòa), niềm vui như được nhân lên khi con trai ông, Nguyễn Huy Hào, sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh, được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM).

Với tổng hạn mức vay 238,2 triệu đồng, gia đình ông Nam đã được giải ngân đợt đầu 79,4 triệu đồng, giúp Hào trang trải học phí và sinh hoạt phí trong năm học đầu tiên. Khoản vay đến đúng lúc không chỉ giảm bớt áp lực kinh tế mà còn tiếp thêm động lực để em yên tâm theo đuổi con đường học vấn.

“Được vay vốn với lãi suất thấp, lại chỉ phải trả sau khi con ra trường đi làm, gia đình tôi nhẹ bớt nỗi lo kinh tế, để cháu yên tâm học hành”, ông Nam chia sẻ, ánh mắt ánh lên niềm vui xen lẫn hy vọng.

Cũng mang niềm vui ấy, bà Nguyễn Thị Minh Hiếu ở xã Diên Lâm đã được giải ngân 58,5 triệu đồng từ chương trình tín dụng STEM để hỗ trợ con trai là Đỗ Chiêu Thiên, sinh viên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Trường Đại học Nha Trang. Tổng hạn mức vay dành cho toàn khóa học của Thiên là 234 triệu đồng.

Ít ai biết rằng, trước khi tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, gia đình bà Hiếu từng đứng trước lựa chọn khó khăn khi chi phí học tập vượt quá khả năng xoay xở.

“Đã có lúc gia đình tính đến chuyện cho con bảo lưu kết quả vì không đủ tiền đóng học, nhưng nhờ chính sách ưu đãi này, con tôi lại có cơ hội tiếp tục học tập, theo đuổi ước mơ kỹ sư tự động hóa”, bà Hiếu xúc động chia sẻ.

Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần chắp cánh ước mơ giảng đường cho nhiều gia đình ở Khánh Hòa.

Không riêng những sinh viên theo học ngành STEM, chương trình tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cũng trở thành chỗ dựa cho nhiều gia đình tại Khánh Hòa…

Ở thôn Đảnh Thạnh, xã Suối Hiệp, bà Huỳnh Thị Thúy Kiều có con đang theo học tại Trường Đại học Nha Trang. Với hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, khoản vay 132 triệu đồng được Phòng giao dịch NHCSXH Diên Khánh phê duyệt đã giúp gia đình vơi bớt nỗi lo. Trong đợt giải ngân đầu tiên, bà Kiều nhận được 40 triệu đồng để trang trải chi phí học tập cho con.

Với bà Kiều, nguồn vốn ấy không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính mà còn là động lực để gia đình tiếp tục vun đắp tương lai cho con. Bởi, với những gia đình còn nhiều thiếu thốn, việc duy trì hành trình học tập của con em luôn là sự cố gắng không nhỏ…

Những câu chuyện của gia đình ông Nam, bà Hiếu hay bà Kiều tuy giản dị nhưng cho thấy ý nghĩa thiết thực của tín dụng chính sách. Mỗi khoản vay được giải ngân kịp thời đã góp phần tháo gỡ khó khăn trước mắt, để hành trình đến giảng đường của các bạn trẻ không bị gián đoạn bởi gánh nặng học phí, sinh hoạt phí.

Không riêng những sinh viên theo học ngành STEM, chương trình tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cũng trở thành chỗ dựa cho nhiều gia đình tại Khánh Hòa…

Lan tỏa nguồn vốn, mở rộng cơ hội học tập

Nhằm đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng, thời gian qua NHCSXH chi nhánh tỉnh Khánh Hòa đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn để rà soát nhu cầu, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ.

Theo bà Nguyễn Thị Mai Thảo, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Diên Khánh, đơn vị xác định việc triển khai chương trình cho vay học sinh sinh viên, cho vay STEM là nhiệm vụ quan trọng, vừa mang ý nghĩa nhân văn, vừa góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương. Thông qua mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn, người dân được tiếp cận thông tin, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục để kịp thời nhận vốn.

Điểm đáng chú ý là bên cạnh chương trình tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg, chính sách tín dụng STEM theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg tiếp tục mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho người học trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán. Chính sách này không chỉ giúp các gia đình giảm áp lực tài chính mà còn khuyến khích người trẻ lựa chọn những ngành học có vai trò quan trọng đối với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế đất nước trong giai đoạn mới.

Theo NHCSXH chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, đến ngày 30/9/2026, dư nợ chương trình cho vay học sinh, sinh viên trên địa bàn đạt 605 tỷ đồng, với 8.535 khách hàng còn dư nợ. Riêng chương trình tín dụng STEM theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg đạt dư nợ 13,6 tỷ đồng, với 156 khách hàng vay vốn... Những con số này cho thấy nguồn vốn tín dụng chính sách đang hiện diện trong hành trình học tập của hàng nghìn học sinh, sinh viên tại địa phương. Quan trọng hơn, đằng sau mỗi khoản vay là một gia đình được giảm bớt khó khăn, một người trẻ có thêm điều kiện tiếp cận tri thức và nghề nghiệp.

Giá trị của tín dụng chính sách không chỉ được đo bằng số vốn giải ngân hay dư nợ cho vay, mà còn ở những cơ hội học tập cho thế hệ trẻ...

Ông Hồ Đắc Thích, Giám đốc NHCSXH chi nhánh tỉnh Khánh Hòa chia sẻ, mỗi khoản vay dành cho học sinh, sinh viên không đơn thuần là hỗ trợ tài chính mà còn gửi gắm niềm tin, hy vọng của Đảng, Nhà nước và cộng đồng đối với thế hệ tương lai. Từ điểm tựa ấy, nhiều người trẻ đã có thêm điều kiện vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành những công dân có ích.

Thời gian tới, chi nhánh tiếp tục chỉ đạo các phòng giao dịch phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn, rà soát nhu cầu của các gia đình có con em đang học tập. “Nỗ lực để không một học sinh, sinh viên hiếu học nào phải từ bỏ ước mơ giảng đường chỉ vì hoàn cảnh kinh tế”, ông Hồ Đắc Thích nhấn mạnh.

Có thể thấy, giá trị của tín dụng chính sách không chỉ được đo bằng số vốn giải ngân hay dư nợ cho vay, mà còn ở những cơ hội học tập được gìn giữ và những tương lai đang dần rộng mở. Từ những vùng quê Khánh Hòa, các khoản vay ưu đãi đang âm thầm đồng hành cùng những ước mơ giảng đường. Và trên hành trình ấy, sự tiếp sức kịp thời của ngành Ngân hàng chính là một trong những điểm tựa để những khát vọng học tập được nuôi dưỡng, lớn lên và trở thành hiện thực.