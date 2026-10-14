Nghi thí sinh Việt liên quan đến vụ lộ đề thi, một tỉnh ở Nhật dừng thi lái xe

Phát hiện ảnh đề thi trong điện thoại nữ thí sinh người Việt

Theo Phòng Giáo dục Lái xe thuộc Cảnh sát tỉnh Chiba (Nhật Bản), vào ngày 13/10, tại Trung tâm Cấp giấy phép lái xe Chiba, một giám khảo đã phát hiện một nữ thí sinh người Việt Nam, khoảng 20 - 30 tuổi, đang sử dụng điện thoại thông minh sau khi làm xong bài thi lấy bằng lái xe máy bằng tiếng Việt.

Khi kiểm tra điện thoại của nữ thí sinh, giám khảo phát hiện trong đó có một số hình ảnh đề thi tiếng Việt đã được lưu lại, theo trang News.jp.

Trung tâm cấp bằng lái xe tỉnh Chiba. Ảnh: Yahoo! Japan.

Đáng chú ý, những hình ảnh này có những vết đánh dấu trên các câu hỏi. Vì vậy, cơ quan chức năng cho rằng không phải nữ thí sinh mới chụp lại đề thi của ngày hôm đó (mà cô vừa làm xong).

Khi được hỏi, nữ thí sinh này nói cô đã "nhờ AI" tạo ra các hình ảnh đó.

Tạm dừng toàn bộ các kì thi lí thuyết lái xe bằng tiếng Việt

Ngay sau đó, cảnh sát tỉnh Chiba xác nhận một số đề thi lí thuyết lái xe bằng tiếng Việt đã bị rò rỉ.

Vì vậy, cảnh sát thông báo tạm đình chỉ tất cả các loại bài thi lí thuyết lái xe bằng tiếng Việt tại tỉnh này từ ngày 16/10, chính là ngày lẽ ra có kì thi tiếp theo, theo Chiba TV.

Việc tạm dừng sẽ kéo dài cho đến khi bộ đề thi được biên soạn lại, chưa có mốc thời gian cụ thể.

Cảnh sát xác nhận một số phần của đề thi lí thuyết lái xe bằng tiếng Việt đã bị lộ. Ảnh minh họa: Ziplus.

Như vậy, sự việc không chỉ liên quan đến một nữ thí sinh mà những người có kế hoạch thi lấy bằng lái xe bằng tiếng Việt tại tỉnh Chiba cũng bị ảnh hưởng. Và chẳng biết là ảnh hưởng này sẽ còn kéo dài đến bao giờ.