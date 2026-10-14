Hưng Yên: Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn trao Bằng công nhận Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đạt chuẩn mức 1. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Sáng 14/10, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức lễ công bố quyết định và trao Bằng công nhận Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn mức 1.

Tham dự có: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Theo bà Quách Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, trường được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên (cũ) và Trường Chính trị tỉnh Thái Bình (cũ).

Hiện nay, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh có 3 khoa chuyên môn, 2 phòng chức năng với 69 cán bộ, viên chức, người lao động.

Đến nay, 100% giảng viên có trình độ thạc sỹ trở lên, trong đó có 5 tiến sỹ và 4 nghiên cứu sinh.

Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh Quách Thị Hương phát biểu. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Từ năm 2021 đến nay, trường tổ chức gần 300 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 28 nghìn lượt học viên. Đơn vị đã triển khai, nghiệm thu 90 đề tài, đề án khoa học và hội thảo, tọa đàm các cấp, tập trung vào những vấn đề về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đến nay, trường đã chuẩn hóa toàn diện 6/6 nhóm tiêu chí với 51/51 chỉ tiêu hoàn thành, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt chuẩn mức 1.

Tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trao Bằng công nhận và biểu trưng trường chính trị đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh để trở thành trường đạt chuẩn mức độ 1 theo quy định của Trung ương.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh thời gian tới, để đạt được trường chuẩn mức độ 2, trường cần tập trung 5 nội dung gồm: gắn phát triển nhà trường với chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh; đổi mới đào tạo để nâng cao bản lĩnh và năng lực hành động của cán bộ; nâng cao giá trị nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách; xây dựng đội ngũ giảng viên có chất lượng và văn hóa trường Đảng mẫu mực; đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số và đầu tư đồng bộ điều kiện dạy, học.

Nhấn mạnh đến yêu cầu thay đổi trong cách thức truyền đạt tri thức có tính lý luận cao, đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị, trường đổi mới phương thức đào tạo theo hướng đồng kiến tạo tri thức giúp học viên hiểu sâu lý luận và vận dụng tốt vào công việc.

Giảng viên trang bị nền tảng, tổ chức đối thoại, phân tích tình huống và chịu trách nhiệm định hướng, khái quát, kết luận; học viên đóng góp kinh nghiệm, cùng kiểm chứng phương án giải quyết vấn đề. Kinh nghiệm thực tiễn phải được soi xét bằng lý luận; lý luận phải giúp người học nhận rõ bản chất vấn đề và lựa chọn giải pháp phù hợp.

Mỗi tình huống phải làm rõ căn cứ, thẩm quyền, nguồn lực và rủi ro của từng phương án; mỗi bài học phải củng cố bản lĩnh chính trị, đạo đức và trách nhiệm công vụ. Kết quả đào tạo cần được kiểm chứng qua năng lực tham mưu, ra quyết định theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện của cán bộ sau khóa học.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Cùng với đó, nhà trường tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tư vấn chính sách thiết thực và đóng góp vào quá trình xây dựng, thực thi chính sách của tỉnh, góp tích cực vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhấn mạnh đến nội dung nhà trường đồng kiến tạo, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc yêu cầu Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được.

Trường đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo hướng phát triển năng lực thực thi nhiệm vụ cho học viên; nhân rộng mô hình “giảng viên-học viên đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới.”

Cùng với đó, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, phấn đấu đạt chuẩn mức 2 trước năm 2030; xây dựng đội ngũ giảng viên nhà trường có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, thực sự là tấm gương cho học viên; xây dựng văn hóa trường Đảng mẫu mực, xứng đáng là ngôi trường được mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh./.