Hành khách di chuyển thế nào khi dời ga Hà Nội, Giáp Bát về Phú Xuyên?
Theo đề xuất của UBND TP Hà Nội gửi Chính phủ, khi chuyển tạm hoạt động đón, trả khách từ ga Hà Nội và ga Giáp Bát về ga Phú Xuyên (cách trung tâm khoảng 35 km về phía Nam), hành khách sẽ được bố trí các tuyến xe buýt miễn phí hoạt động 24/24 giờ (24/7) kết nối giữa ga Phú Xuyên và khu vực trung tâm thành phố.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hanh-khach-di-chuyen-the-nao-khi-doi-ga-ha-noi-giap-bat-ve-phu-xuyen-post1895310.tpo