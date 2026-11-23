Thực tiễn cho thấy, vi phạm pháp luật, kỷ luật và mất an toàn thường bắt nguồn từ sự chủ quan, thiếu tự giác của quân nhân hoặc thiếu sâu sát trong quản lý của cán bộ các cấp. Đặc biệt, những tháng cuối năm, khối lượng công việc lớn, nhiệm vụ đan xen, cường độ hoạt động cao dễ khiến bộ đội mệt mỏi, giảm khả năng tập trung, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm và mất an toàn. Cùng với đó, tác động từ mặt trái xã hội, áp lực kinh tế gia đình và các mối quan hệ cá nhân cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, vi phạm pháp luật, kỷ luật. Trước tình hình đó, các đơn vị thuộc Quân khu 2 chú trọng kết hợp quản lý nhiệm vụ với quản lý con người; chủ động nhận diện, giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở, không để sơ suất nhỏ dẫn đến vi phạm nghiêm trọng.

Lực lượng vệ binh Sư đoàn 316 (Quân khu 2) kiểm tra giấy tờ của quân nhân trước khi ra ngoài doanh trại.

Tại Sư đoàn 316 (Quân khu 2), công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn được gắn chặt với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trong huấn luyện, diễn tập và cơ động lực lượng, đơn vị chú trọng quán triệt nhiệm vụ, duy trì nghiêm chế độ, quy định, quy trình an toàn; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn bộ đội, nhất là những nội dung có yêu cầu cao về kỹ thuật và tính hiệp đồng. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót, khắc phục biểu hiện chủ quan, đơn giản trong thực hiện nhiệm vụ. Thượng úy Nguyễn Chí Trung, Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, chia sẻ: “Chúng tôi luôn nhắc nhở bộ đội chấp hành nghiêm từ những việc nhỏ nhất, không chủ quan, không làm tắt, làm ẩu; đồng thời gương mẫu, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời nhắc nhở những biểu hiện chưa đúng của bộ đội. Mỗi người có ý thức tự giác thì đơn vị mới duy trì được nền nếp, kỷ luật và bảo đảm an toàn”. Đại tá Bùi Thế Dũng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316, cho biết: “Chúng tôi xác định bảo đảm an toàn trước hết là trách nhiệm của người chỉ huy và ý thức tự giác của mỗi quân nhân. Cán bộ các cấp phải chủ động dự báo, nhận diện nguy cơ, xây dựng biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa; kiên quyết khắc phục tư tưởng chủ quan, làm tắt, làm thiếu quy trình, bảo đảm mọi nhiệm vụ được tổ chức chặt chẽ, đúng nguyên tắc, an toàn”.

Còn theo Thượng tá Chu Đại Phong, Chính ủy Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 (Quân khu 2), Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn yêu cầu cán bộ các cấp trong đơn vị thường xuyên gặp gỡ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ; quan tâm, giúp đỡ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, vướng mắc hoặc biểu hiện tâm lý bất thường. Các chế độ trực, kiểm tra quân số, quản lý quân nhân ra ngoài doanh trại, nghỉ phép, tranh thủ được duy trì nghiêm, góp phần chủ động phòng ngừa vi phạm từ cơ sở. Đồng chí khẳng định, muốn quản lý bộ đội tốt, cán bộ phải gần gũi, sâu sát, nắm chắc hoàn cảnh và tâm tư của từng quân nhân. Khi phát hiện khó khăn, vướng mắc phải kịp thời gặp gỡ, động viên, tháo gỡ, không để mâu thuẫn nhỏ kéo dài hoặc vấn đề cá nhân trở thành nguyên nhân dẫn đến vi phạm. Đặc biệt, đối với ngày nghỉ cuối tuần, lễ, tết và các đợt quân nhân về thăm gia đình, các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, quản lý chặt chẽ quân số, thời gian, địa điểm, phương tiện đi lại; đồng thời phối hợp với gia đình, địa phương trong quản lý, giáo dục quân nhân, chủ động phòng ngừa vi phạm, mất an toàn cả trong và ngoài doanh trại.

Cùng với duy trì nghiêm kỷ luật, nền nếp chính quy, các đơn vị còn chủ động phối hợp với cơ quan tư pháp Quân khu 2 đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với hàng trăm giờ tuyên truyền, thu hút hơn 20.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Nội dung tập trung vào các vấn đề dễ phát sinh vi phạm như tham gia giao thông, ma túy, cờ bạc, tín dụng đen, sử dụng mạng xã hội, bảo vệ bí mật quân sự và phòng, chống cháy nổ. Việc tuyên truyền kết hợp phân tích các vụ việc thực tế, làm rõ nguyên nhân, hậu quả và trách nhiệm của cá nhân đã giúp nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ. Hạ sĩ Lò Văn Thương, Tiểu đội 7, Trung đội 6, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 82 bày tỏ: “Chúng tôi xác định chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật là giữ cho chính mình, đồng thời nêu cao trách nhiệm với gia đình, đồng đội và đơn vị. Bởi, chỉ một phút thiếu suy nghĩ cũng dễ dẫn đến hậu quả khó lường, không chỉ bản thân chịu thiệt mà còn khiến gia đình lo lắng, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị”.

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Tâm tình - Kiến nghị: Ngăn chặn vi phạm kỷ luật dịp cuối năm

Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm như huấn luyện, diễn tập, kiểm tra, bình xét năm, một số quân nhân dễ nảy sinh tư tưởng chủ quan, thỏa mãn, có biểu hiện xả hơi, lơi lỏng chế độ, nền nếp; một số chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ dễ phát sinh tư tưởng “chợ chiều cuối khóa”. Bên cạnh đó, nhu cầu đi lại tăng cao, nhất là khi quân nhân được giải quyết nghỉ phép, tranh thủ về thăm gia đình, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Mặt khác, việc giải quyết phép tồn cho cán bộ vào dịp cuối năm khiến đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý bộ đội có thời điểm mỏng hơn, ảnh hưởng nhất định đến công tác quản lý, duy trì kỷ luật.

Cán bộ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Phòng không 283 trò chuyện cùng chiến sĩ. Ảnh: GIANG ĐÌNH

Để phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm và bảo đảm an toàn, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, tập trung vào những nội dung dễ phát sinh vi phạm như sử dụng rượu, bia, tham gia giao thông, sử dụng mạng xã hội, quan hệ xã hội và chấp hành quy định khi nghỉ phép, tranh thủ; đồng thời, yêu cầu quân nhân cam kết chấp hành pháp luật, kỷ luật trước khi đi phép, công tác hoặc ra ngoài doanh trại. Đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trực tiếp quản lý bộ đội; tăng cường kiểm tra, nắm bắt tư tưởng, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa những biểu hiện bất thường; chú trọng xây dựng đoàn kết nội bộ, duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần; tổ chức, điều hành các hoạt động chặt chẽ, khoa học. Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, đơn vị chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, tăng gia sản xuất, củng cố cảnh quan môi trường chính quy “xanh, sạch, đẹp”...

Duy trì nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn không chỉ là yêu cầu mà còn là nền tảng nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Đối với mỗi quân nhân, chấp hành nghiêm kỷ luật sẽ góp phần hình thành tác phong chính quy, ý thức, trách nhiệm và bản lĩnh, phẩm chất, nhân cách quân nhân cách mạng, thể hiện bằng những việc làm cụ thể: Thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ ngày, tuần; lễ tiết, tác phong quân nhân; không tham gia tệ nạn xã hội; tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông và trong mọi hoạt động. Khi mỗi quân nhân đều nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm, nguy cơ vi phạm sẽ được hạn chế, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá NGUYỄN VĂN TUẤN (Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Phòng không 283, Quân khu 4)

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Tâm tình - Kiến nghị: Chấn chỉnh ngay các biểu hiện chủ quan, lơ là

Nhu cầu đi lại, hội họp, giao lưu của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ từ nay tới cuối năm tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đây cũng là giai đoạn đơn vị phải thực hiện nhiều công việc đan xen như tổng kết, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, làm công tác chuẩn bị cho mùa huấn luyện mới... đòi hỏi cán bộ, nhân viên thường xuyên phải làm việc với cường độ cao, phân tán ngoài doanh trại. Bên cạnh đó, lực lượng dân quân vừa thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, vừa tham gia lao động, sản xuất và sinh hoạt tại địa phương khiến công tác quản lý, duy trì kỷ luật gặp những khó khăn nhất định...

Để giữ nghiêm kỷ luật và bảo đảm an toàn, Ban CHQS phường Mạo Khê tăng cường giáo dục chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp với duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác; tăng cường quản lý quân số, nắm chắc tình hình tư tưởng, các mối quan hệ xã hội của cán bộ, chiến sĩ. Từ đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm để triệt tiêu nguy cơ mất an toàn và vi phạm kỷ luật. Chỉ huy các cấp gương mẫu, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông, nhất là việc sử dụng rượu, bia; kiểm tra toàn bộ hệ thống điện và các quy định bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ...

Thượng tá TRẦN THĂNG LONG (Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Mạo Khê, Bộ CHQS TP Quảng Ninh)

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Tâm tình - Kiến nghị: Giữ gìn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên mọi nẻo đường

Từ nay tới cuối năm, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Bên cạnh đó, cường độ hoạt động, tần suất xe cơ động thực hiện nhiệm vụ nhiều, đòi hỏi người lái xe phải duy trì sự tập trung cao độ liên tục, dễ bị căng thẳng, mệt mỏi nếu không bảo đảm tốt sức khỏe. Từ kinh nghiệm nhiều năm lái xe, trước mỗi nhiệm vụ, tôi luôn bảo đảm tốt sức khỏe và tinh thần tỉnh táo, tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, chất kích thích; kiểm tra đầy đủ giấy tờ xe, lệnh điều động, giấy phép lái xe, quy định tuyến đường. Đồng thời, bản thân kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật xe như: Hệ thống phanh, hệ thống lái, lốp xe, hệ thống đèn chiếu sáng, tín hiệu, gạt nước, dầu mỡ, nước làm mát... Hàng hóa được xếp lên xe bảo đảm cân đối, chằng buộc chắc chắn, đúng tải trọng cho phép, không che khuất tầm nhìn hay đèn tín hiệu. Trong quá trình cơ động, tôi luôn chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, chạy đúng tốc độ, làn đường, giữ khoảng cách an toàn, không phóng nhanh, vượt ẩu; luôn giữ thái độ bình tĩnh, nhường nhịn, tôn trọng người tham gia giao thông, giữ gìn hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trên mọi nẻo đường...; tập trung quan sát, phán đoán sớm các tình huống phức tạp tại các khu vực ngã ba, ngã tư, khu đông dân cư, đường đèo dốc, khi thời tiết xấu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi vệ sinh xe sạch sẽ; kiểm tra lại toàn bộ tình trạng kỹ thuật để kịp thời phát hiện hư hỏng phát sinh và báo cáo chỉ huy, bộ phận kỹ thuật khắc phục ngay, bảo đảm xe luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao.

Thiếu tá QNCN Văn Đình Hậu kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe. Ảnh: MẠNH GIÁP

Tôi cho rằng, việc chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn giao thông không chỉ là mệnh lệnh công tác mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trên nhiều phương diện: Đối với bản thân là sự tự bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự và tương lai của chính mình; khẳng định bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn của người chiến sĩ lái xe. Đối với gia đình, an toàn sau tay lái chính là hạnh phúc, là điểm tựa bình yên lớn nhất cho cha mẹ, vợ con. Đối với đồng đội, việc này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tôn trọng và bảo vệ tính mạng của đồng chí, đồng đội, tạo sự yên tâm, tin tưởng lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị.

Thiếu tá QNCN VĂN ĐÌNH HẬU (Đại đội 2, Tiểu đoàn 41, Lữ đoàn Vận tải 659, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 9)