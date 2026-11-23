Tại Bắc Bộ, trong đêm nay, do khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu, thời tiết toàn khu vực phổ biến chỉ có mưa vài nơi. Đến sáng sớm, một số nơi xuất hiện sương mù nhẹ, có nơi sương mù. Sang ngày mai, khu vực chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp bị nén bởi một bộ phận không khí lạnh từ phía nam Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết chuyển sang trạng thái có nắng, trời ấm hơn vào ban ngày, chỉ còn rét nhẹ về đêm.

Ở Trung Bộ, trong đêm nay, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa tiếp tục giảm, phổ biến chỉ còn mưa ở một vài nơi. Sang ngày mai, thời tiết chuyển tạnh ráo, ban ngày có nắng. Khu vực từ Quảng Trị đến Huế và các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ trong đêm nay cũng phổ biến ít mưa. Đến ngày mai, trời tạnh ráo và có nắng, thời tiết tương đối ổn định.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong đêm nay, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Sang ngày mai, hai khu vực tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Riêng Nam Bộ, trời nắng và nóng hơn, một số nơi ở miền Đông Nam Bộ có thể xuất hiện nắng nóng.