Từ những ngày đầu thành lập trong bối cảnh đất nước vừa giành được độc lập, trải qua các cuộc kháng chiến, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đến thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn bền bỉ thực hiện sứ mệnh nhân đạo, góp phần chăm lo sức khỏe, đời sống nhân dân, trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương.

80 năm xây dựng, trưởng thành và cống hiến, đóng góp của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam không chỉ thể hiện ở nguồn lực huy động hay số người được trợ giúp, mà còn ở khả năng khơi dậy lòng nhân ái, kết nối sức mạnh cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia tình nguyện của người dân.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam từng bước khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong hoạt động nhân đạo, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái, chủ động ứng phó với khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau.