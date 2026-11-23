Lãnh đạo phường tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ Phong chủ động triển khai công tác Mặt trận hướng về cơ sở, gắn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của Nhân dân. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người dân; phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Công tác Mặt trận khu phố kịp thời tiếp nhận, phản ánh kiến nghị đến cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết.

Qua đó, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận xã hội.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số thông qua các mô hình: “Tổ chuyển đổi số cộng đồng”, “Phòng họp không giấy”, “Mỗi cán bộ là một đại sứ số”, “Chi hội phụ nữ số, gia đình số”...

Qua đó, hỗ trợ người dân tiếp cận kiến thức, kỹ năng số, sử dụng mạng xã hội hiệu quả, nâng cao khả năng nhận diện và phòng ngừa thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phường duy trì 53 mô hình trên các lĩnh vực bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và bảo đảm an ninh trật tự.

Tiêu biểu như mô hình: “Chung tay xây dựng tuyến đường xanh”, “Thùng rác có nắp đậy”… góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp.

Công tác chăm lo người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn cũng được quan tâm thông qua các mô hình “Hỗ trợ sinh kế”, “An sinh cộng đồng” và vận động xây dựng nhà Đại đoàn kết…

Đáng chú ý, hoạt động hỗ trợ từng bước chuyển từ trợ giúp trước mắt sang tạo điều kiện phát triển sinh kế bền vững, thông qua hỗ trợ vốn, phương tiện, vật tư và điều kiện sản xuất, kinh doanh, giúp các hộ có thêm cơ hội ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh đó, mô hình Khu dân cư “An ninh - An toàn - An dân” được triển khai tại các khu phố, nhằm phát huy tinh thần tự quản, nâng cao trách nhiệm của người dân trong phòng ngừa, phát hiện và phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư an toàn, lành mạnh.

Đồng chí Lê Thị Bé Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mỹ Phong, cho biết, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và phát triển địa phương.

Việc phát huy sức mạnh ấy phải gắn với thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, bảo đảm Nhân dân thực sự là chủ thể trong mọi hoạt động ở cơ sở.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời phản ánh và phối hợp giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.

Đồng thời, nhân rộng các mô hình hiệu quả, đẩy mạnh chuyển đổi số, chăm lo an sinh xã hội, khơi dậy tinh thần tự quản và trách nhiệm cộng đồng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc từ cơ sở.

Thông qua những mô hình thiết thực, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường ngày càng gắn bó với nhu cầu, lợi ích chính đáng của Nhân dân, tạo điều kiện để người dân tham gia, đóng góp và thụ hưởng thành quả phát triển địa phương.

Qua đó, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, tạo động lực xây dựng phường Mỹ Phong ngày càng văn minh, phát triển và nghĩa tình.