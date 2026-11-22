Tòa nhà Khát Vọng hoàn thiện đúng dịp APEC 2027 được tổ chức tại Phú Quốc hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của đảo Ngọc. (Nguồn: Thanhnien)

Sau hai lần đảm nhiệm thành công vai trò Chủ nhà APEC 2006 và 2017, Việt Nam tiếp tục được trao cơ hội tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đăng cai Năm APEC 2027 là một dấu mốc đối ngoại quan trọng, quy mô và ý nghĩa không chỉ được đo bằng số lượng hội nghị hay tầm vóc của Tuần lễ cấp cao, mà còn ở khả năng thể hiện năng lực điều phối, mức độ chuyên nghiệp và tầm nhìn phát triển của Việt Nam.

Mỗi sự kiện APEC đều là cơ hội quý báu

Xuyên suốt quá trình chuẩn bị cho Năm APEC 2027 là sự chỉ đạo thường xuyên, thống nhất từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương. Công tác chuẩn bị không được xem là nhiệm vụ riêng của ngành Ngoại giao hay địa phương đăng cai, mà là công việc có tính liên ngành, liên cấp, gắn với trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị.

Sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao được thể hiện qua những cuộc làm việc, kiểm tra và chỉ đạo trực tiếp đối từng hạng mục công việc. Tại cuộc làm việc với Ủy ban Quốc gia APEC (ngày 6/11), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát toàn diện các nội dung chuẩn bị, từ chương trình nghị sự, cơ sở vật chất đến tiến độ và những khó khăn cần tháo gỡ. Yêu cầu đặt ra không dừng ở việc hoàn thành các hạng mục tổ chức, mà phải bảo đảm Năm APEC 2027 bám sát chủ trương đối ngoại của Đảng, gắn với yêu cầu phát triển, vừa thể hiện sự đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam vào kiến tạo tương lai chung cho khu vực, vừa gắn với lợi ích phát triển của địa phương, doanh nghiệp và nhân dân.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc xác định chủ đề, các ưu tiên và sáng kiến của Việt Nam phải dựa trên tham vấn quốc tế chặt chẽ, phản ánh được quan tâm chung của APEC và sát với tình hình khu vực. Đây là phần việc có ý nghĩa cốt lõi, bởi năng lực của nước chủ nhà không chỉ thể hiện ở việc tổ chức chu đáo, mà còn ở khả năng đề xuất nội dung hợp tác có giá trị, tạo đồng thuận và thúc đẩy kết quả thực chất.

Cùng với đó, yêu cầu về lễ tân, an ninh, y tế, hậu cần và truyền thông được đặt ra ở tiêu chuẩn cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, việc đón tiếp lãnh đạo các nền kinh tế, tổ chức hội nghị, chiêu đãi và các cuộc tiếp xúc cấp cao phải chuyên nghiệp, phù hợp thông lệ quốc tế, đồng thời thể hiện bản sắc và lòng hiếu khách.

Công tác tuyên truyền, văn hóa cũng được lưu ý triển khai bài bản, sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giới thiệu hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, năng động, tự cường và giàu bản sắc.

Ở cấp điều hành, Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc họp ngày 28/10 đã đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương của các tiểu ban, bộ, ngành và địa phương trong triển khai những nhiệm vụ về nội dung, cơ sở vật chất, hậu cần, lễ tân, an ninh, y tế, tuyên truyền và huy động nguồn lực. Thủ tướng yêu cầu các phần việc phải có tiến độ cụ thể, rõ ràng; công tác hậu cần, lễ tân bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, tránh lãng phí.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 21 dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc theo tinh thần “3 không”: Không lùi mốc, không hạ chuẩn, không để sai phạm.

Tại Hội thảo “Chuẩn bị cho Năm APEC 2027: nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp” (1/10), Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nêu rõ, Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, xác lập mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Cùng với đó, Việt Nam triển khai đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới, kiên trì đường lối độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả. Trong tiến trình đó, APEC và khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục giữ vị trí quan trọng. Mỗi sự kiện APEC sẽ là cơ hội quý báu để quảng bá tiềm năng kinh tế, con người, văn hóa và những nét đặc sắc của từng địa phương, qua đó góp phần giới thiệu một Việt Nam năng động, giàu bản sắc và ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.

Điểm kết nối mới của Việt Nam với thế giới

Việc lựa chọn đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, làm địa điểm tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2027 mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một sự kiện đối ngoại, thể hiện định hướng phát triển hướng biển, mở rộng không gian hội nhập và tạo động lực cho sự hình thành cực tăng trưởng mới ở phía Tây Nam.

APEC hiện quy tụ 21 nền kinh tế thành viên, chiếm khoảng 61% GDP toàn cầu, gần một nửa thương mại thế giới và khoảng 38% dân số toàn cầu.

Vì vậy, Tuần lễ cấp cao không chỉ là nơi diễn ra các cuộc gặp giữa lãnh đạo các nền kinh tế, mà còn tập trung sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức quốc tế. Địa điểm đăng cai cần đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí: hạ tầng, kết nối quốc tế, năng lực tổ chức, an ninh, an toàn và thông điệp phát triển mà nước chủ nhà muốn truyền tải.

Phú Quốc có những lợi thế phù hợp với định hướng đó. Nằm giữa vịnh Thái Lan, đảo có vị trí kết nối thuận lợi với khu vực Đông Nam Á; trong nhiều năm qua, điểm đến này đã xuất hiện trên các bảng xếp hạng du lịch quốc tế.

Hệ thống sân bay, cảng biển, cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch và hạ tầng đô thị từng bước được đầu tư. Những nền tảng này tạo điều kiện để Phú Quốc đón một sự kiện có quy mô và yêu cầu tổ chức cao như Tuần lễ cấp cao APEC.

Lý do quan trọng còn ở tầm nhìn dài hạn, Phú Quốc được xác định là một cực tăng trưởng quan trọng ở phía Tây Nam, hướng tới vai trò trung tâm dịch vụ, du lịch và kinh tế biển có khả năng kết nối với khu vực và thế giới. Việc lựa chọn Phú Quốc đăng cai APEC 2027 thể hiện niềm tin của Trung ương vào tiềm năng phát triển của địa phương, đồng thời tạo cơ hội thúc đẩy quá trình hoàn thiện hạ tầng và nâng cao năng lực hội nhập.

Thực tế, Phú Quốc đang triển khai hàng loạt dự án trọng điểm phục vụ sự kiện, từ mở rộng Cảng hàng không quốc tế, hoàn thiện hạ tầng, đến tổ hợp trung tâm hội nghị, triển lãm và nhà hát đa năng. Đây không đơn thuần là những công trình phục vụ một tuần lễ hội nghị, mà kỳ vọng tạo nền tảng để Phú Quốc phát triển thị trường hội nghị, hội thảo và triển lãm quốc tế, bổ sung trụ cột mới bên cạnh du lịch nghỉ dưỡng.

Từ góc nhìn rộng hơn, Phú Quốc có thể trở thành một điểm kết nối mới của Việt Nam với thế giới, nơi hội tụ các hoạt động đối thoại chính sách, xúc tiến đầu tư, giao thương và quảng bá hình ảnh. Tất nhiên, vị thế đó không tự hình thành sau một sự kiện, nhưng APEC 2027 đã tạo ra một điểm tăng tốc, “gieo mầm” cho những giá trị bền vững, lâu dài sau năm 2027.

Sẵn sàng nắm bắt cơ hội

Một trong những giá trị kinh tế quan trọng của APEC 2027 là khả năng kết nối Việt Nam với lãnh đạo, cộng đồng doanh nghiệp và các nền kinh tế có ảnh hưởng lớn đến thương mại, đầu tư và xu hướng phát triển toàn cầu.

Theo PGS. TS. Bùi Xuân Hải, đại biểu Quốc hội Đoàn Hải Phòng, APEC 2027 mở ra cơ hội tìm kiếm bạn hàng, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, hợp tác đầu tư và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp học hỏi từ các tập đoàn lớn, nền kinh tế hàng đầu, hiểu rõ hơn nhu cầu thị trường và định hướng của đối tác.

Một lợi ích khác không nên bỏ qua là khả năng tiếp cận thông tin chính sách. Theo GS. TS. Bùi Xuân Hải, doanh nghiệp cần lắng nghe những nội dung được lãnh đạo APEC thảo luận, từ thương mại toàn cầu, xuất nhập khẩu đến chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI). Những trao đổi này có thể giúp doanh nghiệp hình dung xu hướng chính sách và môi trường kinh doanh trong tương lai, từ đó điều chỉnh kế hoạch, chiến lược phù hợp.

Phối cảnh các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc. (Nguồn: Sun Group)

Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp chủ động chuẩn bị thông tin về năng lực sản xuất, sản phẩm, thị trường và nhu cầu hợp tác để tận dụng cơ hội tiếp xúc với nhà đầu tư, đối tác quốc tế. Các địa phương cần cụ thể hóa lợi thế cạnh tranh thành danh mục sản phẩm, dự án và cơ hội đầu tư; đồng thời thực hiện tốt vai trò kết nối, hỗ trợ.

Với An Giang và Phú Quốc, bên cạnh hoàn thành nhiệm vụ tại APEC 2027, cần nâng cao năng lực dịch vụ, du lịch, cải thiện môi trường đầu tư và quảng bá tiềm năng kinh tế biển, hướng tới trở thành điểm đến của các hoạt động kinh tế, thương mại và hội nghị quốc tế lâu dài.

Đường đến APEC 2027 vì thế có hai chiều. Một mặt, Việt Nam cần tổ chức thành công sự kiện, bảo đảm an ninh, an toàn, tính chuyên nghiệp và đóng góp thực chất vào hợp tác khu vực. Mặt khác, nền kinh tế cần tận dụng sự kiện để mở rộng mạng lưới đối tác, nâng cao vị thế và tạo thêm động lực phát triển.

Niềm tự hào khi đảm nhận vai trò Chủ nhà chỉ thực sự có ý nghĩa khi thành công của Năm APEC 2027 không chỉ được đo bằng quy mô hay những dấu ấn của một sự kiện quốc tế, mà quan trọng hơn là những kết nối được duy trì, cơ hội hợp tác được hiện thực hóa và những giá trị lâu dài được tạo dựng cho phát triển bền vững.