Hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe nhằm nâng cao tỷ lệ kiểm soát bệnh lý tăng huyết áp - đái tháo đường cho người dân. Ảnh: Khánh Vân

Nhận diện bất thường, chuẩn hóa chỉ định lâm sàng

Là trung tâm y tế kỹ thuật cao lớn nhất cả nước, Hà Nội đang gánh vác trọng trách khám, chữa bệnh cho cả người dân Thủ đô lẫn bệnh nhân đa tuyến từ mọi miền chuyển về. Tính đến tháng 10-2026, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của thành phố đạt 96,5% với hơn 8,84 triệu người tham gia. Trong 10 tháng của năm 2026, toàn địa bàn ghi nhận hơn 12,53 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với tổng chi phí lên tới 28.093,4 tỷ đồng (tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025). Đáng chú ý, chi phí điều trị bệnh nhân ngoại tỉnh thường xuyên chiếm trên 50% tổng chi. Áp lực gia tăng chi phí bình quân ngoại trú, nội trú và tỷ lệ chỉ định nội trú cao (17,5% so với mức 10,4% bình quân cả nước) đòi hỏi công tác giám định phải thay đổi căn bản về phương thức tiếp cận.

Trong bối cảnh đó, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã chủ động chuyển từ hậu kiểm thủ công sang hệ thống giám định thông minh, kết nối liên thông dữ liệu chuẩn XML với các cơ sở y tế trên toàn địa bàn. Thông qua các thuật toán rà quét tự động hàng tuần, hàng tháng, hệ thống đã kịp thời phát hiện và phát đi cảnh báo về các chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh trùng lặp trong thời gian ngắn, tình trạng kéo dài ngày nằm viện không tương xứng với bảng Phân loại quốc tế bệnh tật, nguyên nhân tử vong ICD-10, hay chi phí bình quân gia tăng đột biến so với các bệnh viện cùng hạng.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tám nhấn mạnh: “Mục tiêu cốt lõi của công tác kiểm soát chi phí không phải là thắt chặt ngân sách một cách máy móc, mà là đưa chính sách bảo hiểm y tế đến với người dân một cách thực chất và minh bạch nhất. Cảnh báo dữ liệu tự động là cơ sở để cơ quan bảo hiểm và bệnh viện cùng ngồi lại, chủ động rà soát, điều chỉnh những điểm chưa hợp lý trong chỉ định thuốc, vật tư và dịch vụ kỹ thuật. Chúng tôi kiên quyết không xuất toán những chi phí lập khống, chỉ định sai phạm vi chuyên môn, nhưng cam kết luôn đồng hành, thanh quyết toán kịp thời, đúng và đủ cho những can thiệp y khoa chính đáng, bảo đảm quyền lợi tối đa của người bệnh”.

Cùng với việc vận hành hệ thống cảnh báo, Bảo hiểm xã hội thành phố cũng đã ban hành hàng loạt văn bản chuyên đề, trực tiếp làm việc với các cơ sở y tế có chỉ số gia tăng đột biến; đồng thời phối hợp liên ngành cùng Công an thành phố (Phòng PA03, Phòng PC03) quán triệt Điều 215 Bộ luật Hình sự về tội gian lận bảo hiểm y tế. Những đợt kiểm tra đột xuất bệnh nhân điều trị nội trú ban đêm hay xử lý nghiêm các trường hợp “nằm viện ảo” đã lập lại kỷ cương pháp lý, giúp thu hồi và giảm trừ hàng chục tỷ đồng chi phí sai quy định.

Tại các bệnh viện tuyến cuối, tư duy quản trị cũng chuyển biến mạnh mẽ. Điển hình như tại Bệnh viện Bạch Mai, việc khai thác, công nhận và sử dụng lại kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đạt chuẩn từ tuyến cơ sở khi tiếp nhận bệnh nhân chuyển viện đã loại bỏ sự lãng phí không đáng có. Bác sĩ tại cơ sở nhận định, giải pháp này giúp bệnh nhân giảm thiểu can thiệp xâm lấn và phơi nhiễm bức xạ, đồng thời tiết kiệm đáng kể thời gian chẩn đoán và nguồn lực Quỹ Bảo hiểm y tế trước thềm lộ trình liên thông toàn diện theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Tối ưu danh mục thuốc và vật tư

Thuốc và vật tư tiêu hao luôn là 2 cấu phần chiếm tỷ trọng chi phối trong cơ cấu chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tại các cơ sở chuyên khoa sâu như: Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Tim Hà Nội, việc rà soát, cơ cấu lại danh mục biệt dược gốc và vật tư tim mạch can thiệp đã tạo ra dư địa ngân sách rất lớn.

Trước đây, thuốc biệt dược gốc (thuốc phát minh đã hết hạn bảo hộ) từng chiếm hơn 50% tổng chi phí thuốc tại một số cơ sở điều trị lớn, dù giá thành cao gấp nhiều lần thuốc generic nhóm 1 có cùng hoạt chất và tương đương sinh học. Qua các cuộc làm việc chuyên đề giữa Bảo hiểm xã hội thành phố và Hội đồng Thuốc của các bệnh viện, cơ cấu sử dụng thuốc đã được tái thiết lập khoa học: Ưu tiên sử dụng thuốc generic nhóm 1 chất lượng cao cho các phác đồ điều trị ổn định, dành biệt dược gốc đắt tiền cho các ca nhiễm khuẩn kháng thuốc nặng, hồi sức tích cực hoặc bệnh lý ác tính. Sự điều chỉnh này giúp quỹ tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm mà chất lượng điều trị không hề suy giảm.

Đối với các vật tư y tế can thiệp chi phí cao, đặc biệt là stent động mạch vành, công tác kiểm soát tập trung chặt chẽ vào 2 khâu: Rà soát giá trúng thầu và thẩm định nghiêm ngặt tính chuẩn xác của chỉ định can thiệp. Trước khi đặt stent (kỹ thuật can thiệp mạch vành qua da), từng hồ sơ bệnh án và hình ảnh chụp mạch vành qua hệ thống chẩn đoán hình ảnh đều được đối chiếu khắt khe theo đúng tiêu chuẩn giải phẫu của Bộ Y tế và các hội chuyên ngành. Việc kiểm soát này ngăn chặn triệt để xu hướng lạm dụng kỹ thuật xâm lấn, loại bỏ yếu tố thương mại hóa, bảo đảm can thiệp đúng tổn thương và mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người bệnh.

Kiểm soát chi phí hợp lý không làm chậm tiến trình đổi mới kỹ thuật, mà ngược lại, còn là bệ phóng cho y tế chuyên sâu phát triển. Thực tiễn tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu (Bệnh viện Bạch Mai) cho thấy, việc đưa phác đồ kháng thể kép kết hợp hóa trị vào điều trị ung thư vú thể HER2+, hay chuyển đổi từ dạng truyền tĩnh mạch kéo dài sang tiêm dưới da trong vài phút, đã mang lại lợi ích toàn diện. Dù chi phí đơn lẻ của thuốc mới không nhỏ, nhưng tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn mô bệnh học tăng lên, giảm biến chứng di căn xa và rút ngắn số ngày lưu viện, giúp tối ưu hóa chi phí điều trị toàn vòng đời bệnh. Hơn 85% bệnh nhân ưu tiên phác đồ cải tiến này, chứng minh hiệu quả phối hợp ăn ý giữa nhà quản lý bảo hiểm và cơ sở lâm sàng.

Bên cạnh đó, việc thực hiện kê đơn thuốc ngoại trú lên đến 90 ngày cho người mắc bệnh mạn tính ổn định theo Thông tư số 26/2025/TT-BYT, ngày 30-6-2026 của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, kết hợp ứng dụng Căn cước công dân gắn chip và phần mềm VssID/VNeID, đã tháo gỡ hoàn toàn tình trạng xếp hàng nhận thuốc, giúp người dân tiết kiệm chi phí đi lại và bảo vệ bệnh nhân trước gánh nặng tự chi trả ngoài danh mục.

Kiểm soát chi phí y tế tại Hà Nội đang khẳng định một bài học sâu sắc: Giữ cân đối an toàn Quỹ Bảo hiểm y tế chính là tạo dựng nguồn lực bền vững nhất để tái đầu tư vào kỹ thuật cao, bảo vệ an sinh Thủ đô và hướng đến một nền y tế chuyên sâu, hiện đại, nhân văn.

Quyết liệt kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Hà Nội Quy mô phục vụ và tín hiệu kiểm soát chi: Tính đến tháng 10-2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với 300 cơ sở y tế (31 cơ sở chuyên sâu, 97 cơ sở cơ bản, 172 cơ sở ban đầu) cùng 126 trạm y tế xã, phường, 54 phòng khám đa khoa và 375 điểm trạm y tế. Lũy kế 10 tháng năm 2026, toàn địa bàn phát sinh hơn 12,53 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2025) với tổng chi phí 28.093,4 tỷ đồng (tăng 14,4%). Riêng tháng 10-2026, chi phí bình quân ngoại trú đạt 776.043 đồng/lượt (giảm 5,3% so với tháng 9-2026) và điều trị nội trú đạt 10.438.786 đồng/lượt (giảm 3,3%), cho thấy tín hiệu kiểm soát chi phí tích cực. Siết chặt giám định dữ liệu và cảnh báo sớm: Tỷ lệ liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng ngày toàn thành phố đạt 92,3%. Từ đầu năm 2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội triển khai 151 chuyên đề giám định hằng quý, giúp giảm trừ 97,4 tỷ đồng chi phí bất hợp lý ngay trong 6 tháng đầu năm. Cơ quan bảo hiểm đã ban hành 7 văn bản cảnh báo chi phí tăng cao và 5 văn bản chuyên đề chấn chỉnh giá thuốc, tỷ lệ biệt dược gốc, kê đơn dài ngày theo Thông tư số 26/2025/TT-BYT, tái sử dụng vật tư y tế; đồng thời làm việc trực tiếp với 17 cơ sở y tế có chỉ số gia tăng đột biến như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, để tái cơ cấu danh mục thuốc, kỹ thuật. Tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm trục lợi quỹ: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã hoàn thành kiểm tra 25 cơ sở khám, chữa bệnh theo kế hoạch năm 2026, từ chối thanh toán và thu hồi về Quỹ Bảo hiểm y tế 82,4 tỷ đồng chi phí sai quy định. Qua 554 lượt kiểm tra đột xuất bệnh nhân nội trú, cơ quan chức năng phát hiện 142 trường hợp vắng mặt tại giường bệnh và kiên quyết xuất toán toàn bộ chi phí phát sinh. Cùng với việc chuẩn hóa danh mục theo Thông tư số 12/2026/TT-BTC, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phối hợp cùng Công an thành phố (Phòng PA03, PC03) và Sở Y tế Hà Nội quán triệt Điều 215 Bộ luật Hình sự về tội gian lận bảo hiểm y tế tới các cơ sở y tế. Trọng tâm từ nay đến cuối năm: Trong giai đoạn cuối năm 2026, Bảo hiểm xã hội Hà Nội tiếp tục giám sát chặt dự toán từng đơn vị; phân tích dữ liệu lớn để cảnh báo sớm bất thường về tần suất khám, chỉ định nội trú, xét nghiệm; kiên quyết từ chối thanh toán sai quy định, bảo đảm cân đối an toàn Quỹ Bảo hiểm y tế trong dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.