Ngày 22/11, trao đổi với Tri Thức - Znews, chị Bích Duyên, chủ một đại lý vé số tại TP.HCM, xác nhận đã hoàn tất trả thưởng cho nhóm khách trúng 12 tờ vé số Bình Phước trong kỳ mở thưởng ngày 21/11, với tổng giá trị giải thưởng 24,036 tỷ đồng.

Điều đặc biệt là cả 12 tờ vé không chỉ trúng giải đặc biệt mà còn trúng thêm giải tư. Theo chị Duyên, đây là trường hợp hy hữu mà chính chị cũng lần đầu được chứng kiến.

"18 năm trong nghề tôi mới gặp lần đầu. Một tờ vé số trúng cùng lúc hai giải như vậy rất hiếm gặp", chị chia sẻ.

Tờ vé số trúng cùng lúc giải đặc biệt và giải tư theo kết quả mở thưởng của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước. Ảnh: NVCC.

Cụ thể, theo kết quả mở thưởng của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước ngày 21/11, giải đặc biệt thuộc về dãy số 025502, trị giá 2 tỷ đồng mỗi vé. Đáng chú ý, giải tư có kết quả 25502, trùng với 5 chữ số cuối của giải đặc biệt.

Do đó, mỗi tờ vé mang dãy số 025502 được nhận đồng thời 2 tỷ đồng giải đặc biệt và 3 triệu đồng giải tư. Với 12 tờ vé, tổng giá trị giải thưởng lên tới 24 tỷ đồng giải đặc biệt và 36 triệu đồng giải tư.

Chị Duyên cho biết 12 tờ vé trúng thưởng được 4 người bạn quen biết nhau cùng mua tại quầy vé số của đại lý. Cụ thể, bốn người lần lượt sở hữu 4, 3, 3 và 2 tờ vé cùng dãy số. Theo chị Duyên, đây đều là khách quen, mua những tờ vé còn lại tại quầy rồi chia nhau, không ngờ tất cả đều trúng thưởng lớn.

Sau khi biết kết quả, nhóm khách liên hệ đại lý để đổi thưởng cùng một lượt. Chủ đại lý cho biết quá trình chi trả diễn ra trong khoảng 20 phút, toàn bộ tiền thưởng được chuyển khoản đầy đủ.

Theo chị Duyên, những người may mắn đều vui mừng nhưng không chia sẻ nhiều về dự định sử dụng số tiền.

Ngoài 12 tờ vé đã được đổi thưởng, Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước cho biết còn 4 tờ vé trúng giải đặc biệt cùng dãy số chưa xác định được người sở hữu.