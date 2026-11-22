Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp gỡ, chào hỏi các đại biểu tham dự chương trình 'DAV Alumni Day 2026'.

Sáng 22/11, chương trình diễn ra tại Học viện Ngoại giao với sự tham dự của ông Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Bùi Thanh Sơn - Nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Đào Việt Trung - Nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ông Nguyễn Hùng Sơn - Giám đốc Học viện Ngoại giao, cùng các thế hệ lãnh đạo Học viện, cán bộ, giảng viên, cựu học viên và sinh viên qua các thời kỳ.

Không khí chương trình thêm sôi động với các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội “Ngoại giao - Ngày trở về”.

Mở đầu chương trình là các tiết mục nghệ thuật, lễ chào cờ và nghi thức khai mạc. Trong không khí gặp gỡ của nhiều thế hệ từng gắn bó với Học viện, những câu chuyện về hành trình đào tạo, tri ân người thầy và tình cảm dành cho mái trường trở thành nội dung xuyên suốt buổi lễ.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 'DAV Alumni Day 2026'.

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ thầy cô giáo đã truyền kiến thức, truyền nhiệt huyết và dày công bồi dưỡng các thế hệ cán bộ Đối ngoại. Bộ trưởng nhấn mạnh, lịch sử 70 năm đào tạo cán bộ Ngoại giao, khẳng định tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng và Nhà nước. Đối ngoại cùng Quốc phòng, An ninh là ba lĩnh vực đặc thù phát triển sớm và đi tiên phong, trong đó, Học viện Ngoại giao là nơi gìn giữ, phát triển bản sắc Đối ngoại Việt Nam. Định hướng giai đoạn mới, Bộ trưởng đề nghị Học viện phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục đại học đạt tầm vóc quốc tế và trung tâm nghiên cứu lý luận đối ngoại hàng đầu.

Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Hùng Sơn chia sẻ tại chương trình.

Những hình ảnh hội ngộ tại hội trường cũng được Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Hùng Sơn nhắc đến trong bài phát biểu. Ông xúc động chia sẻ: “Nhìn về phía hội trường, chứng kiến những người thầy mái tóc đã bạc ngồi cạnh những gương mặt còn rất trẻ của sinh viên mới vào trường; các thầy cô từ mấy chục năm trước ngồi cạnh những học trò nay đã trở thành đại sứ, lãnh đạo, doanh nhân... có lẽ, không hình ảnh nào nói về Học viện Ngoại giao đẹp hơn thế”.

Giám đốc Học viện khẳng định quyết tâm hướng tới mục tiêu năm 2030 trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia và năm 2035 có ngành đào tạo nằm trong Top 200 trường hàng đầu thế giới.

Thầy Nguyễn Đình Thao, đại diện các cựu giáo chức Học viện Ngoại giao, chia sẻ tại buổi lễ.

Tình cảm gắn bó với Học viện qua nhiều thế hệ tiếp tục được thể hiện trong chia sẻ của thầy Nguyễn Đình Thao, đại diện đội ngũ cựu giáo chức. Thầy khẳng định niềm tự hào lớn nhất của các thế hệ nhà giáo là vị thế đơn vị trực thuộc Bộ Ngoại giao, lợi thế đặc biệt giúp Học viện luôn được “sống trong hơi thở của ngành và đào tạo đúng, đào tạo trúng những gì đất nước cần”. Dù đã rời bục giảng, các thế hệ cựu giáo chức vẫn luôn dành tình cảm và sự gắn bó với mái trường. “Đã rời bục giảng nhưng chúng tôi chưa bao giờ rời xa Học viện. Dù ở bất cứ cương vị nào, chúng ta vẫn luôn là một gia đình”, thầy Nguyễn Đình Thao chia sẻ.

Lê Thị Phương Uyên (năm thứ ba, ngành Truyền thông Quốc tế), đại diện sinh viên Học viện Ngoại giao phát biểu tại chương trình.

Từ góc nhìn của những sinh viên đang tiếp nối truyền thống Học viện, Lê Thị Phương Uyên (năm thứ ba, ngành Truyền thông Quốc tế) bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô. Phương Uyên cho rằng, dù Học viện ngày càng khang trang, hiện đại và hội nhập sâu rộng, những giá trị cốt lõi vẫn được gìn giữ, đó là tình cảm thầy cô dành cho học trò, niềm tự hào về Ngoại giao và cảm giác về một mái nhà luôn muốn trở về. Thay mặt sinh viên Học viện, nữ sinh thể hiện quyết tâm: “Học để hiểu thế giới, học để phụng sự Tổ quốc bằng cả trái tim và bản lĩnh của người trẻ Ngoại giao”.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quà tri ân đại diện CLB Hưu trí Học viện Ngoại giao.

Trong khuôn khổ chương trình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trao quà tri ân đại diện CLB Hưu trí Học viện Ngoại giao. Các tiết mục văn nghệ tiếp nối buổi lễ, trước khi chương trình trình chiếu thước phim giới thiệu Mạng lưới Cựu học viên, sinh viên Học viện Ngoại giao.

Nghi thức ra mắt Mạng lưới Cựu học viên, sinh viên Học viện Ngoại giao (DAV Alumni Network) và Ban Điều hành nhiệm kỳ 2026–2030.

Nghi thức ra mắt Mạng lưới Cựu học viên, sinh viên Học viện Ngoại giao (DAV Alumni Network) và Ban Điều hành nhiệm kỳ 2026–2030.

Đánh dấu một bước kết nối mới giữa các thế hệ, Lễ ra mắt Mạng lưới Cựu học viên, sinh viên Học viện Ngoại giao (DAV Alumni Network) và Ban Điều hành nhiệm kỳ 2026–2030 là một trong những nội dung trọng tâm của DAV Alumni Day 2026.

Đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Mạng lưới nhiệm kỳ đầu tiên, ông Đặng Đình Quý xúc động chia sẻ về ước mơ hàng chục năm của các thế hệ cựu sinh viên nay đã trở thành hiện thực. Ông cho biết, sau khi rời giảng đường, mỗi người đi theo một chặng đường riêng nhưng đều có điểm chung là từng học tập tại Học viện. Mạng lưới sẽ là mái nhà chung để các thành viên gặp gỡ, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau, không phân biệt khóa học, tuổi tác hay địa vị công tác.

Ông Đặng Đình Quý - Chủ tịch Mạng lưới Cựu học viên, sinh viên Học viện Ngoại giao nhiệm kỳ 2026–2030, phát biểu tại lễ ra mắt Mạng lưới.

Theo ông Đặng Đình Quý, thước đo thành công của Mạng lưới không nằm ở số lượng sự kiện hay thành viên, mà ở sự gắn kết giữa các thế hệ và những đóng góp thiết thực cho Học viện, ngành Ngoại giao và xã hội. “Chúng ta kết nối không chỉ để nhớ về mái trường đã qua, mà còn để cùng nhau tạo dựng những giá trị cho hiện tại và tương lai”, ông nhấn mạnh.

Các thế hệ thầy cô, cựu học viên Học viện Ngoại giao gặp gỡ, trò chuyện trong ngày trở về mái trường.

Các thế hệ giảng viên, cựu học viên và sinh viên Học viện Ngoại giao tham quan, trải nghiệm các gian hàng tại 'DAV Alumni Day 2026'.

Chương trình khép lại với nghi thức ra mắt Mạng lưới Cựu học viên, sinh viên Học viện Ngoại giao và Ban Điều hành nhiệm kỳ 2026–2030. Từ cuộc hội ngộ của các thế hệ thầy trò, Mạng lưới được kỳ vọng trở thành cầu nối duy trì sự gắn bó với Học viện, đồng thời tạo thêm những giá trị kết nối, sẻ chia và đồng hành trong chặng đường phía trước.