Gắn kết Nhân dân từ cơ sở

Ở mỗi thôn, tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận là cầu nối trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Hiệu quả công tác Mặt trận không chỉ thể hiện qua những cuộc vận động hay phong trào được phát động, mà trước hết ở việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cuộc sống. Sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại thôn, tổ dân phố, yêu cầu đặt ra đối với công tác Mặt trận ở cơ sở càng rõ nét. Địa bàn rộng hơn, quy mô dân cư có những thay đổi, đòi hỏi cán bộ Mặt trận phải chủ động nắm tình hình, duy trì mối liên hệ với nhân dân. Toàn tỉnh hiện có 1.805 Trưởng ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Đây là lực lượng quan trọng trong tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò tự quản và giải quyết những vấn đề ngay từ cơ sở.

Người dân thôn Biến, xã Minh Quang phấn khởi đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: P.V

Cùng với các hình thức tuyên truyền, vận động, MTTQ các cấp chú trọng đổi mới cách tiếp cận theo hướng thiết thực, tăng cường đối thoại, trực tiếp lắng nghe ý kiến người dân. Thông qua việc tổ chức “Tháng nghe dân nói”, tạo thêm điều kiện để người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị những vấn đề quan tâm. Việc gắn hoạt động này với Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư năm 2026 cũng góp phần đưa tinh thần đối thoại, dân chủ đến gần hơn với mỗi cộng đồng. Trong quý III năm 2026, MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức 86 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, hội viên và nhân dân, thu hút 5.305 người tham dự, ghi nhận 392 ý kiến. Qua đối thoại, những vấn đề liên quan đến đời sống, sản xuất, cơ sở hạ tầng và thực hiện chính sách được phản ánh, trao đổi, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa chính quyền với nhân dân.

Ông Đặng Kim Ngọc, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thíp, xã Bằng Hành cho biết: “Muốn vận động nhân dân tham gia các phong trào thì trước hết cán bộ Mặt trận phải gần gũi, hiểu hoàn cảnh và tâm tư của từng hộ. Có những việc tưởng như nhỏ nhưng nếu không lắng nghe, giải thích kịp thời sẽ dễ phát sinh vướng mắc. Khi người dân được trao đổi, được nói lên ý kiến và thấy ý kiến của mình được quan tâm giải quyết, bà con sẽ tin tưởng, đồng thuận và tích cực tham gia các công việc chung của khu dân cư”.

Cùng với đó, vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng thôn, chức sắc, chức việc tôn giáo và những cá nhân tiêu biểu tiếp tục được phát huy. Bằng tiếng nói có sức thuyết phục và sự gương mẫu trong đời sống, họ góp phần tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn tình làng nghĩa xóm, xây dựng cộng đồng đoàn kết.

Khơi dậy sức dân

Đại đoàn kết không chỉ được vun đắp qua sự sẻ chia trong đời sống hằng ngày mà còn thể hiện bằng những việc làm cụ thể, những đóng góp thiết thực của mỗi người dân đối với cộng đồng. Trong các phong trào thi đua yêu nước, MTTQ các cấp chú trọng vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang.

Từ chủ trương đến thực tiễn, nhiều công trình, phần việc được triển khai với sự tham gia trực tiếp của người dân. Người có đất tự nguyện hiến đất mở đường; người góp công, góp của xây dựng công trình chung; các hộ dân cùng nhau chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Trong quý III năm 2026, nhân dân toàn tỉnh đã hiến 21.908 m2 đất, đóng góp gần 2,6 tỷ đồng, tham gia xây dựng, sửa chữa 181 km đường bê tông, kiên cố hóa 50 km kênh mương và xây dựng 35 cầu, cống. Bà Trần Thị Thương, thôn Khe Thuyền, xã Hồng Sơn, chia sẻ: “Trước đây, đường đi lại còn khó khăn, khi địa phương vận động mở rộng đường, các hộ đã cùng bàn bạc, thống nhất. Gia đình tôi cũng tự nguyện đóng góp phần đất của mình để làm đường chung. Ai cũng mong đường làng rộng rãi, sạch đẹp hơn, việc đi lại và vận chuyển nông sản thuận lợi. Khi mọi người cùng chung sức thì công việc khó cũng có thể làm được”.

Nhân dân thôn Yên Vượng, xã Yên Lập tham gia trò chơi đánh pam, tạo không khí vui tươi, sôi nổi tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: P.V

Cùng với xây dựng hạ tầng, các phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh tiếp tục được duy trì. Toàn tỉnh hiện có trên 2.000 mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn. Từ việc giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, hạn chế rác thải nhựa đến thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, các mô hình đều hướng đến thay đổi nhận thức, hình thành thói quen tốt trong cộng đồng.

Tinh thần đoàn kết còn được thể hiện trong các hoạt động chăm lo người nghèo, gia đình chính sách và những hoàn cảnh khó khăn. MTTQ các cấp cùng các tổ chức thành viên vận động nguồn lực xã hội, kết nối các tấm lòng nhân ái, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Từ việc chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đến thăm hỏi, giúp đỡ hộ nghèo, người gặp hoạn nạn, mỗi sự sẻ chia đều góp phần lan tỏa trách nhiệm cộng đồng. Qua đó, các cuộc vận động không chỉ tạo chuyển biến về diện mạo khu dân cư mà còn bồi đắp tình đoàn kết, tương trợ giữa người với người.

Lan tỏa sức mạnh cộng đồng

Điểm mới đáng chú ý trong năm nay là việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Sự kết hợp này tạo thêm không gian để tôn vinh, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của các dân tộc; khuyến khích người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian. Mỗi tiết mục văn nghệ, bộ trang phục truyền thống hay món ăn đặc trưng đều góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, giúp các thế hệ hiểu hơn về văn hóa của nhau. Việc đưa các hoạt động văn hóa vào Ngày hội vì thế không đơn thuần tạo không khí vui tươi, mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc trong mỗi người dân. Bà Đào Thị Hòa, tổ 6, phường An Tường chia sẻ: “Ngày hội là dịp để bà con trong khu dân cư gặp gỡ, thăm hỏi nhau, cùng nhìn lại những việc đã làm được trong năm. Năm nay, các hoạt động văn hóa được tổ chức gắn với Ngày hội sẽ tạo thêm không khí vui tươi, giúp mọi người hiểu và trân trọng hơn nét văn hóa của các dân tộc. Dù địa bàn có thay đổi sau sáp nhập, bà con vẫn cùng sinh sống, cùng xây dựng khu dân cư ngày càng đoàn kết, phát triển”.

Ông Nguyễn Việt Khánh, Phó Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: “Ngày hội Đại đoàn kết có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết từ mỗi khu dân cư. Năm nay, việc gắn Ngày hội với Ngày Văn hóa Việt Nam là điểm mới, góp phần phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường giao lưu, gắn bó giữa các dân tộc, nhất là trong bối cảnh các địa phương vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Thông qua Ngày hội và hoạt động "Tháng nghe dân nói", Mặt trận mong muốn tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phát huy quyền làm chủ và khơi dậy tinh thần tự giác tham gia xây dựng cộng đồng”.

Sức mạnh đại đoàn kết được tạo nên từ sự đồng lòng trong mỗi việc làm cụ thể, từ tinh thần trách nhiệm của cán bộ Mặt trận đến sự tự nguyện đóng góp của mỗi người dân. Để phát huy sức mạnh ấy, MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về khu dân cư, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Khi người dân được lắng nghe, được tham gia bàn bạc và trực tiếp đóng góp vào những công việc chung, sự đồng thuận sẽ được bồi đắp, niềm tin được củng cố. Đó cũng là nền tảng để khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc, trở thành nguồn lực quan trọng đưa Tuyên Quang phát triển.

Trang Hoàng

Khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Yến Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nà Hang

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước, gắn với Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc tổ chức hai sự kiện trong cùng một chuỗi hoạt động không đơn thuần là sự kết hợp về thời gian mà còn thể hiện mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa văn hóa và đại đoàn kết toàn dân tộc. Văn hóa tạo nên bản sắc, cốt cách, tình cảm và sự gắn kết giữa các cộng đồng; đại đoàn kết là môi trường, điều kiện để các giá trị văn hóa được gìn giữ, trao truyền và phát huy.

Gắn kết Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, chính là dịp để khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức cộng đồng và khát vọng phát triển trong mỗi người Việt Nam. Phát huy truyền thống đại đoàn kết, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, mỗi gia đình, mỗi khu dân cư, mỗi địa phương hãy chung sức xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình, phát triển.

Đoàn kết từ những việc làm cụ thể

Ông Hoàng Xuân Phẫu Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Sủng Máng, xã Sủng Máng

Thôn Sủng Máng, xã Sủng Máng có 162 hộ với trên 800 nhân khẩu, dân tộc Dao chiếm trên 90%, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm trên 85%. Ban Công tác mặt trận thôn thường xuyên phối hợp với chính quyền thôn thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kế hoạch của Đảng bộ, HĐND xã, của chi bộ; vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền trẻ em đúng tuổi được đến trường, trẻ em trong độ tuổi được tiêm đầy đủ các mũi vắc xin phòng dịch; vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông, thực hiện tốt các hương ước, quy ước của cộng đồng, sống và làm việc theo pháp luật, tích cực tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội…

Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế

Anh Nguyễn Hoàng Tùng Chủ khách sạn Apollo, xã Đồng Văn

Là người trẻ lựa chọn khởi nghiệp bằng mô hình kinh doanh khách sạn tại địa phương, tôi nhận thấy sự đoàn kết, đồng hành của cộng đồng có ý nghĩa rất lớn đối với quá trình phát triển kinh tế. Trong quá trình kinh doanh, tôi luôn nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ của người dân địa phương, từ việc giới thiệu điểm đến, quảng bá văn hóa, ẩm thực đến cùng xây dựng hình ảnh thân thiện, mến khách trong mắt du khách. Tôi nghĩ rằng, mỗi người dân, mỗi cơ sở kinh doanh đều có thể đóng góp một phần công sức vào sự phát triển chung. Khi mọi người cùng đoàn kết, hỗ trợ nhau, không chỉ kinh tế từng gia đình được cải thiện mà du lịch địa phương cũng có thêm điều kiện phát triển bền vững.

Hạt nhân đoàn kết ở cộng đồng

Ông Cháng Văn Canh Người có uy tín thôn Thác Tăng, xã Cao Bồ

Thôn Thác Tăng hiện có 190 hộ với 986 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao. Với vai trò là người có uy tín trong cộng đồng, bản thân tôi gương mẫu trong cuộc sống, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để bà con tin tưởng, làm theo.

Tôi cùng các đảng viên, người cao tuổi gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; kịp thời giải thích, hòa giải những mâu thuẫn, bất đồng trong cộng đồng, không để những việc nhỏ ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm. Thông qua các buổi họp thôn, sinh hoạt cộng đồng và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tôi vận động bà con cùng giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường và xây dựng gia đình hạnh phúc. Khi mọi người cùng đồng lòng, cùng chung sức thì thôn bản mới ngày càng bình yên, phát triển.