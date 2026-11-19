Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia Arrmanatha Christiawan. (Nguồn: dok. Kemlu)

Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Indonesia Arrmanatha Christiawan sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 - 21/11/2026.

Việt Nam và Indonesia thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1955. Tháng 3/2025, trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Indonesia, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Ngày 14/7 vừa qua tại Indonesia, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Sugiono ký chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Indonesia giai đoạn 2026-2030.