Ngày Văn hoá Việt Nam

Hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), TP.HCM tổ chức chương trình trình chiếu nghệ thuật 3D mapping tại khu vực trước trụ sở UBND Thành phố (số 86 Lê Thánh Tôn) và Khách sạn Rex (số 141 Nguyễn Huệ), phường Sài Gòn.

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra từ ngày 22 đến 24/11/2026. Trong đó, tối 22/11, hoạt động trình chiếu tại trụ sở UBND Thành phố được lồng ghép trong lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết. Tối 24/11, chương trình tiếp tục diễn ra tại Khách sạn Rex, đúng dịp Ngày Văn hóa Việt Nam.

Hoạt động trình chiếu chính thức tại trụ sở UBND Thành phố được tổ chức vào tối 22/11. Ảnh: BTC

Điểm nhấn của chương trình là ứng dụng công nghệ 3D mapping, biến mặt tiền những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng thành không gian trình diễn nghệ thuật sống động. Thông qua hình ảnh chuyển động, hiệu ứng ánh sáng và âm thanh, các giá trị văn hóa, dấu ấn lịch sử và hành trình phát triển của thành phố được truyền tải bằng hình thức trực quan, giàu cảm xúc.

Việc lựa chọn trụ sở UBND Thành phố và Khách sạn Rex làm không gian trình diễn cũng mở ra cách tiếp cận mới trong tổ chức các hoạt động văn hóa đô thị. Thay vì giới hạn trong sân khấu hay không gian triển lãm chuyên biệt, nghệ thuật được đưa đến gần hơn với công chúng, gắn với những công trình kiến trúc lưu giữ dấu ấn lịch sử và ký ức đô thị.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM là đơn vị chủ trì tổ chức, chịu trách nhiệm về nội dung và vận hành chương trình; đồng thời phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông VINAMA và các đơn vị liên quan bảo đảm kinh phí, kỹ thuật cho chương trình. Công tác lắp đặt thiết bị được triển khai từ ngày 18 đến 20/11, sơ duyệt tối 20/11 và tổng duyệt tối 21/11.

Trước đó, trong chương trình kỷ niệm 50 năm TP.HCM, Công ty Cổ phần Truyền thông VINAMA từng thực hiện trình chiếu trên mặt tiền trụ sở UBND Thành phố, sử dụng ánh sáng, đồ họa và âm nhạc để tái hiện những dấu mốc lịch sử, văn hóa và quá trình phát triển của thành phố. Hoạt động lần này tiếp tục phát huy hiệu quả của công nghệ trình diễn hiện đại trong truyền tải các giá trị văn hóa và tạo thêm sản phẩm nghệ thuật phục vụ cộng đồng.