Năm 2026, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn 21 Cảnh sát biển đã quán triệt sâu sắc tình hình, nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình trên không, trên biển, xử trí tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Kiên quyết, kiên trì xua đuổi tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam; kiểm tra, tuyên truyền quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho 1.562 tàu cá Việt Nam, phát 2.352 tờ rơi, tặng 525 cờ Tổ quốc.

Đại tá Triệu Quang Quy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn 21 báo cáo Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2027 trước toàn thể hội nghị.

Công tác huấn luyện chiến đấu được duy trì chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng, đúng kế hoạch. Tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp, huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật trên biển năm 2026; tham gia hội thi, hội thao cấp Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng, Hải đoàn có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc; đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa Tàu CSB 8002 thăm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ.

Toàn cảnh Lễ tiễn Tàu CSB 8002, Hải đoàn 21 đi thăm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ.

Hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thực thi pháp luật; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm được triển khai quyết liệt; trong năm 2026 Hải đoàn đã phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công 5 vụ/6 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy; 01 vụ/01 đối tượng có hành vi vận chuyển hàng cấm. Đã kiểm tra, xử phạt 10 tàu hàng, 08 tàu cá vi phạm các quy định về đánh bắt thủy sản.

Các tàu Cảnh sát biển của Hải đoàn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ diễn tập, huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu trên biển năm 2026.

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, đồng bộ, có nền nếp và đạt hiệu quả cao. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương ven biển tổ chức 3 Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; 2 Chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”; 2 Đợt thăm hỏi, động viên và tặng quà các ngư dân có tàu cá bị hỏa hoạn tại tỉnh Gia Lai; tuyên truyền, phổ biến pháp luật và quy định chống khai thác IUU cho 1.500 lượt người, góp phần nâng cao nhận thức của người dân nhằm hướng đến xây dựng nghề cá bền vững và có trách nhiệm.

Đại tá Lê Huy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công tác hậu cần, kỹ thuật luôn được chú trọng, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn đã chủ động khắc phục khó khăn tiến hành cải tạo, xây dựng cảnh quan đơn vị ngày càng “Sáng – xanh - sạch - đẹp” trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Lê Huy, Chính uỷ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả nổi bật mà cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 21 đã đạt được trong năm 2026.

Trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chính uỷ Bộ Tư lệnh Vùng yêu cầu trong thời gian tới đơn vị tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, triển khai toàn diện và đồng bộ 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực chủ động triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác Cảnh sát biển năm 2027 và những năm tiếp theo; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị Vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng kết phong trào thi đua năm 2026, Đảng ủy - Chỉ huy Hải đoàn 21 đã trao thưởng cho 04 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị Tiên tiến”, 26 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 83 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.