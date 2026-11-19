Theo cáo trạng truy tố, khoảng 23h25' ngày 25/3/2026, Vũ Quang Chiến điều khiển ô tô Lexus RX300, BKS 30K-2014…, lưu thông đến khu vực gần ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết (Hà Nội). Thời điểm này, phía trước xe của Chiến có ô tô VinFast VF6 Plus do anh L.T.Tr. điều khiển, chở chị L.T.H. (cùng ở Hà Nội) ngồi ghế phụ, đang dừng chờ đèn đỏ. Do mệt mỏi, buồn ngủ, thiếu chú ý quan sát và không làm chủ được tốc độ, Chiến đã điều khiển ô tô đâm vào phía sau xe của anh Tr.

Sau va chạm, chị L.T.H. xuống xe, ra hiệu cho anh Tr. đánh lái sang phải để tránh ô tô phía sau. Khi tín hiệu đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Chiến tiếp tục nhấn ga, khiến ô tô đâm vào đuôi xe của anh Tr. rồi lao sang làn đường ngược chiều.

Chiếc Lexus tiếp tục đâm vào phần hông phía sau bên trái ô tô VinFast Limo Green do anh N.M.Đ điều khiển, sau đó va chạm với xe máy Honda Wave do anh C.T.H. điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến anh C.T.H. bị hất văng về phía sau khoảng 15m.

Hiện trường vụ tai nạn.

Chưa dừng lại, ô tô của Chiến tiếp tục đâm vào phần đầu bên phải xe VinFast Herio Green do anh P.H.D. điều khiển. Sau va chạm, chiếc Lexus bị lật ngang, tiếp tục va vào phần đầu bên phải ô tô VinFast do anh L.Q.Đ. điều khiển.

Lực va chạm khiến ô tô của anh Đ. bị đẩy lùi, đâm vào xe Toyota Corolla Altis do anh P.T.T. điều khiển rồi mới dừng lại. Trong khi đó, chiếc Lexus RX300 của Chiến bị lật ngửa. Vụ tai nạn liên hoàn khiến anh C.T.H, và anh N.M.Đ, bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo kết luận giám định, anh C.T.H. bị tổn thương cơ thể 76%, với nhiều chấn thương nghiêm trọng như gãy xương mũi, xương xoang hàm trái, gãy hai tay, gãy xương đùi và trật khớp gối. Anh N.M.Đ. bị tổn thương cơ thể 23%.

Ngoài thiệt hại về sức khỏe, vụ tai nạn còn khiến 6 ô tô và một xe máy bị hư hỏng. Tổng giá trị tài sản thiệt hại được xác định gần 400 triệu đồng.

Quá trình điều tra, gia đình bị cáo Vũ Quang Chiến đã thực hiện việc bồi thường, khắc phục một phần hậu quả vụ tai nạn.

Cụ thể, gia đình bị cáo đã bồi thường và mua lại chiếc ô tô bị hư hỏng nặng của anh L.Q.Đ; đồng thời bồi thường 170 triệu đồng cho anh N.M.Đ để khắc phục, sửa chữa phương tiện, thay thế phụ tùng và sơn xe.

Tuy nhiên, đối với bị hại C.T.H, người bị tổn thương cơ thể 76%, bị cáo Vũ Quang Chiến chưa thực hiện việc bồi thường.

Anh C.T.H. yêu cầu bị cáo bồi thường hơn 2 tỉ đồng, bao gồm chi phí khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, bồi dưỡng sức khỏe, khoản thu nhập bị mất trong thời gian điều trị, phục hồi sức khỏe và tiền bù đắp tổn thất tinh thần.