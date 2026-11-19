Diễn đàn do Bộ Công thương Việt Nam chủ trì, phối hợp Chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam tổ chức.

Đây là diễn đàn kết nối Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút hơn 800 đại biểu đến từ 570 doanh nghiệp hai nước. Phía Việt Nam có 6 Bộ trưởng các bộ: Công thương; Tài chính; Xây dựng; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo 10 tỉnh, thành phố cùng 130 đại biểu doanh nghiệp. Phía Trung Quốc có lãnh đạo 5 địa phương khu vực Tây Nam gồm: Vân Nam, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu.

Một trong những điểm nhấn của diễn đàn là hoạt động kết nối trực tiếp giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Theo Ban tổ chức, có 58 biên bản ghi nhớ (MOU) của doanh nghiệp đăng ký giao kết tại sự kiện, trong đó có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn Việt Nam như: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Viettel Post. Các lĩnh vực hợp tác được quan tâm gồm: logistics, vận tải hàng không, đường sắt, năng lượng, đầu tư khu công nghiệp, nông sản thực phẩm và thương mại xuất nhập khẩu qua biên giới.

Doanh nghiệp Việt Nam kỳ vọng diễn đàn góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, logistics nhằm giảm chi phí vận chuyển; mở rộng cơ hội đưa nông sản, trái cây vào thị trường Tây Nam Trung Quốc; đồng thời tìm kiếm đối tác về công nghệ và vốn trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, chế biến khoáng sản, công nghiệp chế biến, chế tạo.

Doanh nghiệp yến sào Nha Trang của Việt Nam giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ biên giới Trung-Việt ở Hà Khẩu tháng 11/2026. (Ảnh: Côn Minh nhật báo)

Để tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác, khu trưng bày sản phẩm, quảng bá tiềm năng và giới thiệu dự án đầu tư của doanh nghiệp hai nước đã được chuẩn bị. Phía Việt Nam dự kiến bố trí khoảng 30 gian hàng giới thiệu thế mạnh, tiềm năng và các dự án đầu tư trọng điểm. Phiên giao thương trực tiếp giữa doanh nghiệp hai nước sẽ diễn ra từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút sáng 20/11, trước phiên chính thức của diễn đàn.

Không chỉ dừng ở kết nối thương mại, doanh nghiệp hai bên còn kỳ vọng những định hướng hợp tác cấp cao sẽ sớm được cụ thể hóa thành các dự án. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông, nhất là đường sắt, đường cao tốc, đường thủy, kết nối lưới điện; xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh và khu hợp tác kinh tế qua biên giới là những nội dung được quan tâm.

Việc tổ chức diễn đàn tại Côn Minh được kỳ vọng tạo thêm động lực thúc đẩy kết nối kinh tế giữa Việt Nam với các địa phương Tây Nam Trung Quốc, phát huy lợi thế địa lý, mở rộng không gian hợp tác và đưa quan hệ thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước đi vào chiều sâu, thực chất hơn.