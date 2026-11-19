Chiều 19/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa và thăm Khu di tích Nhà ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại số 89-91 phố Nam Hoa Sơn, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam.