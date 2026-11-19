Phường Long Biên tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Người dân 25 tổ dân phố trên địa bàn phường Long Biên hào hứng tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc – Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng nhìn lại những kết quả nổi bật trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-long-bien-to-chuc-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-246261119211949087.htm