Tỉnh Ninh Bình đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hai dự án giao thông trọng điểm do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh làm chủ đầu tư, gồm: Dự án xây dựng, nâng cấp mở rộng đường ĐT.477 (đoạn từ Km 1+500 đến tuyến tránh quốc lộ 12B), xây dựng cầu Hoàng Long và đường dẫn trên tuyến ĐT.477C; Dự án xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ (giai đoạn I).

Thi công dự án xây dựng, nâng cấp mở rộng đường ĐT.477 trên địa bàn xã Gia Tường.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình, chủ đầu tư, dự án xây dựng, nâng cấp mở rộng đường ĐT.477, xây dựng cầu Hoàng Long và đường dẫn trên tuyến ĐT.477C có tổng mức đầu tư 6.975 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025 - 2029.

Dự án đi qua địa bàn các xã: Gia Vân, Đại Hoàng, Gia Viễn, Gia Hưng, Gia Tường, Gia Lâm, Phú Sơn, Nho Quan và Gia Phong.

Dự án có quy mô xây dựng mới kết hợp nâng cấp tuyến chính dài khoảng 22,37km, điểm đầu tại Km 1+500 tuyến ĐT.477, khu vực Nhà máy Xi măng The Vissai, điểm cuối kết nối quốc lộ 12B.

Cùng với đó, xây dựng mới cầu Hoàng Long và đường dẫn hai đầu cầu trên tuyến nhánh 1 dài khoảng 3km, kết nối đê hữu sông Hoàng Long tại xã Gia Phong với tuyến ĐT.477 tại nút giao đường Bái Đính - Ba Sao, xã Gia Viễn.

Tuyến chính và tuyến nhánh 1 được đầu tư theo quy mô đường cấp III đồng bằng, 4 làn xe. Tuyến nhánh 2 dài khoảng 2,6km, kết nối quốc lộ 12B với bến xe Nho Quan, được nâng cấp, mở rộng theo quy mô đường cấp III đồng bằng, 2 làn xe.

Dự án khởi công ngày 16/9/2026. Đến nay, các địa phương đã bàn giao mặt bằng khoảng 20/27,9km, đạt 72% tổng chiều dài tuyến. Trong đó, hai xã Gia Lâm và Gia Hưng đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Trên công trường, các nhà thầu đang tổ chức 10 mũi thi công, gồm 8 mũi trên tuyến chính và 2 mũi tại khu vực cầu Hoàng Long. Giá trị khối lượng thi công ước đạt 102,5 tỷ đồng, tương đương 2,28% giá trị hợp đồng.

Năm 2026, dự án được bố trí kế hoạch vốn hơn 1.878,7 tỷ đồng, bao gồm cả nguồn vốn năm 2025 được phép kéo dài thời gian giải ngân. Đến nay, đã giải ngân hơn 650,1 tỷ đồng, đạt 34,6%, chủ yếu phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và một số chi phí tư vấn xây dựng.

Trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục tập trung xử lý những vướng mắc về mặt bằng đất nông nghiệp, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, đồng thời triển khai giải phóng mặt bằng đất ở có bố trí tái định cư và đất nghĩa trang. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành thi công dự án trong quý III/2028.

Thi công dự án xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ (giai đoạn I) vị trí tại phường Trung Sơn.

Đối với dự án xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ (giai đoạn I), tổng mức đầu tư là 6.939 tỷ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách Trung ương hơn 1.208 tỷ đồng, ngân sách tỉnh gần 5.731 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025-2028.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 32,366km, đi qua các xã: Bình Minh, Định Hóa, Lai Thành, Yên Mạc, Đồng Thái và các phường Trung Sơn, Tam Điệp.

Công trình được đầu tư theo quy mô đường cấp II đồng bằng, từ 6 - 8 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h, riêng đoạn qua đô thị có vận tốc thiết kế 60km/h.

Trong giai đoạn này, tuyến đường được đầu tư với tốc độ khai thác 80km/h, đồng thời xây dựng hệ thống cầu, thoát nước, an toàn giao thông, điện chiếu sáng và cây xanh.

Khởi công ngày 18/6/2026, đến nay dự án đã được các địa phương bàn giao khoảng 27,5km mặt bằng, đạt 85% tổng chiều dài tuyến. Trong đó, các xã Bình Minh và Đồng Thái đã hoàn thành bàn giao mặt bằng.

Các nhà thầu hiện tổ chức 7 mũi thi công, gồm 6 mũi thi công đường và 1 mũi thi công cầu. Giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 500 tỷ đồng, tương đương 10,8% giá trị hợp đồng.

Về nguồn vốn, kế hoạch vốn năm 2026 của dự án là hơn 3.791,5 tỷ đồng, bao gồm cả vốn năm 2025 được phép kéo dài thời gian giải ngân. Đến nay, dự án đã giải ngân hơn 3.205,6 tỷ đồng, đạt 84,5%.

Phần mặt bằng còn lại chủ yếu liên quan đến di dời, hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật và bồi thường, hỗ trợ đất ở có bố trí tái định cư.

Các địa phương phấn đấu hoàn thành di dời công trình hạ tầng kỹ thuật trước ngày 31/12/2026, hoàn thành giải phóng mặt bằng đất ở trước ngày 28/2/2027.

Chủ đầu tư đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình sớm hơn kế hoạch ít nhất khoảng 3 tháng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại diện các nhà thầu cho biết, quá trình triển khai hai dự án vẫn gặp khó khăn về nguồn cung vật liệu xây dựng, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công và tiến độ thực hiện các hạng mục.

Các nhà thầu kiến nghị tỉnh cùng các sở, ngành liên quan quan tâm, sớm có giải pháp tháo gỡ, bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ công trình.

Trước những khó khăn trên, tại buổi kiểm tra ngày 17/11, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, hai dự án có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường khả năng kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh.

Do đó, các cấp, ngành, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn cùng lãnh đạo tỉnh kiểm tra, dự án xây dựng cầu Hoàng Long trên địa bàn xã Gia Viễn (Ảnh: Báo Ninh Bình).

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ưu tiên bố trí nguồn vốn thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Cấp ủy, chính quyền các xã, phường có dự án đi qua phải tập trung chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể, giải quyết dứt điểm từng phần diện tích còn vướng mắc theo các mốc tiến độ đã đề ra.

Đặc biệt, cần khẩn trương hoàn thành các khu tái định cư để sớm bố trí chỗ ở cho người dân, tạo điều kiện bàn giao mặt bằng cho nhà thầu.

Việc xây dựng khu tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật và giải phóng mặt bằng phải được phối hợp triển khai đồng bộ, bảo đảm mặt bằng đến đâu tổ chức thi công đến đó.

Về nguồn vật liệu xây dựng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án phối hợp với các nhà thầu rà soát, xác định cụ thể nhu cầu vật liệu theo từng giai đoạn thi công; chủ động đăng ký nhu cầu và nghiên cứu, đề xuất phương án khai thác mỏ theo cơ chế đặc thù phục vụ các dự án.

Các sở, ngành liên quan cần chủ động phối hợp đánh giá trữ lượng, khả năng khai thác và cung ứng của các mỏ vật liệu trên địa bàn, nhất là các mỏ cát, làm cơ sở xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung.

Đồng thời, rà soát, tận dụng nguồn vật liệu từ các mỏ đã được cấp phép; nghiên cứu phương án thăm dò, đánh giá trữ lượng, nâng công suất khai thác phù hợp với nhu cầu thực tế.

Các phương án cung ứng vật liệu phải gắn với kế hoạch thi công cụ thể của từng dự án, bảo đảm nguồn cung liên tục, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, tránh tình trạng thiếu vật liệu làm gián đoạn thi công.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, chủ động nhận diện và xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

Các nhà thầu cần linh hoạt lựa chọn giải pháp thi công phù hợp với điều kiện mặt bằng, nguồn vật liệu; bố trí hợp lý các mũi thi công, tăng cường nhân lực, thiết bị, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu rút ngắn thời gian hoàn thành hai dự án.