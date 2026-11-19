Những nội dung quan trọng trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33
Chiều 19/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa và thăm Khu di tích Nhà ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Côn Minh, Trung Quốc.
Ghi sổ lưu bút tại Khu di tích, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ niềm xúc động sâu sắc khi đến thăm địa chỉ đỏ này, coi đây là minh chứng sống động cho tình hữu nghị thủy chung Việt Nam-Trung Quốc; đồng thời chân thành cảm ơn Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Vân Nam đã quan tâm tôn tạo, gìn giữ di tích lịch sử quý báu này./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/nhung-noi-dung-quan-trong-trong-bai-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tai-hoi-nghi-cap-cao-apec-lan-thu-33-post1149498.vnp