Trước thực tế giá nhiên liệu bay từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 đang liên tục giảm, Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các hãng bay công khai giá vé và điều chỉnh giá phù hợp với chi phí thực tế. Cơ quan này lưu ý không để giá vé tăng nhanh khi nhiên liệu đắt lên, nhưng giảm chậm khi nhiên liệu hạ giá.