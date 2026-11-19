Gỡ nút thắt mặt bằng tuyến đường số 2 – Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Bảo đảm tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm, đồng thời giữ vững kỷ cương, phép nước trong công tác quản lý đất đai là nhiệm vụ đang được các địa phương của Hà Nội tập trung thực hiện. Sáng 19/11, tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, một nút thắt mặt bằng kéo dài đã được tháo gỡ dứt điểm, mở đường cho tuyến giao thông huyết mạch số 2 tăng tốc thi công.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/go-nut-that-mat-bang-tuyen-duong-so-2-khu-cong-nghe-cao-hoa-lac-246261119214909385.htm