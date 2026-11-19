Các đại biểu thực hiện nghi thức truyền thống tại lễ khởi công xây dựng sân vận động Stung Treng-Hoàng Anh Gia Lai. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Tại Trường tiểu học Stung Treng, ở trung tâm thành phố Stung Treng, cách thủ đô Phnom Penh gần 400km về phía đông bắc, chiều 19/11, chính quyền địa phương đã tổ chức lễ động thổ xây dựng công trình gồm một nhà học đường, một nhà hiệu bộ bằng nguồn vốn do tỉnh Gia Lai tài trợ.

Ông Nhuk Sothy, Trưởng phòng Giáo dục thành phố Stung Treng cho biết đây là lần thứ hai Việt Nam tài trợ cho Trường tiểu học Stung Treng xây dựng các công trình phục vụ học tập, hoạt động. Ông Nhuk Sothy nhấn mạnh, công trình được xây dựng lần này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho các em học sinh theo học tại trường.

Trưởng phòng Giáo dục thành phố Stung Treng Nhuk Sothy. (Ảnh: HUY VŨ)

Trưởng phòng Giáo dục thành phố Stung Treng chia sẻ, khi biết tin Gia Lai sẽ tài trợ xây dựng những công trình mới phục vụ cho hoạt động của nhà trường, lãnh đạo phòng giáo dục, ban giám hiệu, các thầy cô và các em học sinh cảm thấy vô cùng phấn khởi. Việc có thêm một dãy nhà học sáu phòng cùng một nhà hiệu bộ rất đáng quý, bởi trường đang thiếu phòng học và chưa có khu nhà hiệu bộ riêng biệt.

Cũng tại trung tâm Stung Treng, chiều cùng ngày, chính quyền sở tại đã tổ chức lễ cầu an theo phong tục truyền thống địa phương để khởi công xây dựng sân vận động Stung Treng-Hoàng Anh Gia Lai. Sân vận động được xây trên diện tích khoảng 2ha. Sân vận động dự kiến có 2000 chỗ ngồi và các phòng chức năng. Vốn xây dựng khoảng 2 triệu USD do Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tài trợ.

Đông đảo các em nhỏ tại địa phương tham dự sự kiện. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Tỉnh trưởng Stung Treng Sor Soputra nhấn mạnh, các công trình trên có được là nhờ sự hợp tác đặc biệt, cụ thể là việc triển khai bản ghi nhớ hợp tác giữa chính quyền tỉnh Stung Treng và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, cùng thỏa thuận giữa chính quyền tỉnh Stung Treng với Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Hai bên đã phối hợp chặt chẽ cả về công tác hành chính lẫn hoạt động đầu tư nhằm thúc đẩy tiến độ hoàn thành các hạng mục.

Tỉnh trưởng Sor Soputra gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai về những công trình sẽ góp phần nâng cao đời sống văn hóa xã hội cho người dân địa phương, thể hiện những bước tiến tốt đẹp trong hợp tác giữa các địa phương hai nước cũng như doanh nghiệp Việt Nam với địa phương Campuchia.

Tỉnh trưởng Stung Treng Sor Soputra trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân. (Ảnh: HUY VŨ)

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia, ông Sor Soputra cho biết, nhìn chung các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Stung Treng, trong đó có Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đều đầu tư bài bản, nghiêm túc và có trách nhiệm, tuân thủ quy hoạch tổng thể của địa phương. Doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại tỉnh luôn đặt nguyên tắc thượng tôn pháp luật, sự chân thành và tinh thần hợp tác giữa lãnh đạo cấp cao, nhân dân hai nước lên hàng đầu. Chính tinh thần ấy giúp các doanh nghiệp từ Việt Nam sang đầu tư tại Stung Treng mang theo tình cảm gắn bó, sẻ chia và đoàn kết để cùng phát triển.

Phối cảnh Sân vận động Stung Treng-Hoàng Anh Gia Lai. (Ảnh: Hoàng Anh Gia Lai)

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai cho biết, Hoàng Anh Gia Lai đang triển khai một dự án nông nghiệp có quy mô khoảng 2.800ha tại tỉnh Stung Treng. Cho đến nay, toàn bộ diện tích đã được trồng các loại cây như chuối, sầu riêng, tạo công ăn việc làm cho khoảng 1.200 lao động thường xuyên là người dân địa phương ở vùng dự án.

Các học sinh địa phương tại buổi lễ. (Ảnh: HUY VŨ)

Theo ông Thắng, việc đầu tư vào Campuchia nói chung và Stung Treng nói riêng đang có nhiều điều kiện thuận lợi. Chính phủ hai nước và hai địa phương là tỉnh Stung Treng và Gia Lai đã ký kết biên bản hợp tác, trong đó thúc đẩy các công ty Việt Nam từ Gia Lai đầu tư vào Stung Treng.

Ông Thắng nhấn mạnh, việc đầu tư luôn gắn với trách nhiệm môi trường, xã hội và quản trị là ưu tiên mà lãnh đạo Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai chú trọng. Việc Hoàng Anh Gia Lai tài trợ tỉnh Stung Treng xây dựng sân vận động tái khẳng định sự chân thành, trách nhiệm của doanh nghiệp Việt Nam đối với cộng đồng sở tại.