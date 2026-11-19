[Video]Không khí lạnh tăng cường, miền trung mưa lớn, có nơi trên 250mm
Không khí lạnh tiếp tục được tăng cường trong đêm 19 và ngày 20/11, khiến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm; trong khi khu vực Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa vượt 250mm.
Trong đêm 19 và ngày 20/11, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ, sau đó lan xuống một số nơi thuộc Nam Trung Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm; khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế trời chuyển lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C; vùng núi Bắc Bộ từ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-18 độ C.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/videokhong-khi-lanh-tang-cuong-mien-trung-mua-lon-co-noi-tren-250mm-post1004052.html