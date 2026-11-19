Dự báo viên Trần Như Quỳnh, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, Cục Khí tượng Thủy văn, cập nhật tình hình không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ.

Trong đêm 19 và ngày 20/11, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ, sau đó lan xuống một số nơi thuộc Nam Trung Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm; khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C; vùng núi Bắc Bộ từ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-18 độ C.