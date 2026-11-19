Không gian hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Chương trình do Ban Quản lý di tích Tháp Bà Pô Nagar (thuộc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa) tổ chức nhằm tôn vinh tinh hoa di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời tạo điểm nhấn thu hút du khách trong nước và quốc tế khi đến tham quan xứ Trầm Hương.

Trong suốt 5 ngày diễn ra sự kiện (mở cửa theo hai khung giờ: sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ), người dân và du khách sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa đậm đà bản sắc với nhiều hoạt động phong phú.

Nổi bật trong chương trình là không gian giới thiệu hai nghề thủ công tiêu biểu của đồng bào Chăm: dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp và làm gốm Bàu Trúc. Các nghệ nhân đến từ hai làng nghề sẽ trực tiếp thao tác, trình diễn quy trình chế tác thủ công nguyên bản, từ khâu dệt vải trên khung cửi đến kỹ thuật tạo hình và nung gốm truyền thống. Tại đây cũng bố trí các gian hàng giới thiệu những sản phẩm tinh xảo của hai làng nghề.

Không gian trải nghiệm chế tác và giao lưu nghệ nhân gốm Chăm

Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của đội ngũ nghệ nhân, khách tham quan có cơ hội tự tay thử sức ở một số công đoạn làm gốm, dệt thổ cẩm và trò chuyện để hiểu sâu hơn về câu chuyện giữ nghề qua nhiều thế hệ của đồng bào Chăm.

Một không gian khác giới thiệu trang phục truyền thống của dân tộc Chăm. Khu vực này trưng bày và phục vụ du khách mặc thử các bộ trang phục truyền thống dành cho nam và nữ kèm phụ kiện đặc trưng. Du khách được giới thiệu về chất liệu, hoa văn, cách mặc và tự do chụp ảnh lưu niệm trong không gian kiến trúc cổ kính của Tháp Bà.

Ngoài ra, các tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc và vũ điệu múa Chăm truyền thống sẽ được biểu diễn xuyên suốt, mang đến bầu không khí lễ hội sôi động, giàu sức sống.

Nghệ thuật Thư pháp Việt

Bên cạnh sắc màu văn hóa Chăm, ban tổ chức còn bố trí không gian trưng bày tranh và trình diễn thư pháp Việt, nơi du khách có thể trải nghiệm viết chữ và xin chữ lấy may như một món quà tinh thần ý nghĩa.

Biểu diễn nghệ thuật dân gian

Không gian triển lãm ảnh

Đại diện Ban Quản lý di tích cho biết, toàn bộ không gian tổ chức được thiết kế hài hòa, đảm bảo tính trang nghiêm, mỹ quan và vệ sinh môi trường của di tích quốc gia đặc biệt. Công tác hướng dẫn, bảo vệ hiện vật cũng như an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy được chuẩn bị chu đáo nhằm mang lại hành trình khám phá di sản an toàn, trọn vẹn nhất cho du khách.