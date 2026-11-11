Số hóa hồ sơ đảng viên

Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh hiện có 10 tổ chức đảng, gồm 4 đảng bộ trực thuộc và 6 chi bộ, với 503 đảng viên. Đây là lực lượng đảng viên công tác tại các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị thuộc khối Đảng của tỉnh, có vai trò quan trọng trong tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Vì vậy, việc đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng thông qua ứng dụng công nghệ số không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài.

Bám sát chủ trương của Trung ương, tỉnh về đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS), đặc biệt là tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS quốc gia, Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh xác định CĐS là nhiệm vụ trọng tâm, cần được triển khai đồng bộ, thực chất, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng. Cụ thể hóa chủ trương đó, thực hiện Kế hoạch số 23-KH/BTCTU, ngày 18/6/2026 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kế hoạch tổng thể CĐS của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lai Châu năm 2026 và giai đoạn đến năm 2030, Ban Tổ chức Đảng ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch CĐS của cơ quan, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện.

Lãnh đạo Ban Tổ chức, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh kiểm tra, đối chiếu thông tin trên môi trường số.

Đồng chí Lại Khánh Trung - Phó Trưởng Ban Tổ chức, Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh cho biết: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Ban Tổ chức Đảng ủy đã cụ thể hóa thành kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ. Trong quá trình triển khai, đơn vị chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên; xác định mỗi cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu, tích cực tham gia, đi đầu trong chuyển đổi số. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ phải gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước và dữ liệu nội bộ của Đảng.

Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 30/10/2026, Ban Tổ chức đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực, phân công nhiệm vụ cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Phát huy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm cao, đội ngũ cán bộ trực tiếp triển khai đã tập trung rà soát, cập nhật, chuẩn hóa từng hồ sơ, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng. Nhờ sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy, sự phối hợp đồng bộ của các tổ chức đảng và nỗ lực của cán bộ thực hiện, đến ngày 23/10/2026, Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh đã hoàn thành số hóa 100% hồ sơ của 503 đảng viên trực thuộc đồng bộ trên hệ thống dữ liệu đảng viên 4.0 (sớm hơn 7 ngày so với kế hoạch).

Đồng chí Nguyễn Thị Loan, chuyên viên Ban Tổ chức, Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh chia sẻ: Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, có thời hạn hoàn thành cụ thể, chúng tôi chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các tổ chức đảng rà soát, chuẩn hóa thông tin, tập trung xử lý từng hồ sơ, bảo đảm đúng yêu cầu. Để kịp tiến độ, cán bộ trực tiếp thực hiện đã dành nhiều thời gian, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngày nghỉ, ngoài giờ, kịp thời trao đổi, bổ sung, điều chỉnh những thông tin chưa thống nhất. Mục tiêu đặt ra không chỉ hoàn thành đúng thời hạn mà quan trọng hơn là bảo đảm chất lượng dữ liệu, để hồ sơ sau khi số hóa có thể khai thác, sử dụng hiệu quả.

Cán bộ Ban Tổ chức, Đảng ủy các Cơ quan Đảng tỉnh tra cứu hồ sơ điện tử.

Trong quá trình triển khai, Ban Tổ chức, Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh xác định chuẩn hóa thông tin là khâu then chốt, chỉ đạo các tổ chức đảng rà soát, đối chiếu hồ sơ giấy với dữ liệu trên hệ thống, kịp thời bổ sung, điều chỉnh những thông tin còn thiếu, chưa chính xác. Tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ. Với tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ, từng hồ sơ được số hóa, chuẩn hóa cẩn trọng, bảo đảm chất lượng. Qua đó, không chỉ giảm sự phụ thuộc vào phương thức lưu trữ truyền thống mà còn tạo thuận lợi cho việc cập nhật, tra cứu, khai thác thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục chuẩn hóa, cập nhật, kết nối và khai thác hiệu quả dữ liệu; từng bước đưa vào sử dụng đồng bộ các nền tảng như cơ sở dữ liệu đảng viên, Sổ tay đảng viên điện tử và hệ thống điều hành tác nghiệp của các cơ quan Đảng…

Từ những hồ sơ được số hóa hôm nay, một phương thức quản lý hiện đại đang dần hình thành, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả lãnh đạo, điều hành, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.