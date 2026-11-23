Từ truyền thống đến yêu cầu nhiệm vụ mới

Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra Đặc biệt, đặt nền móng cho sự ra đời của ngành Thanh tra Việt Nam. Đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng Nhà nước cách mạng, thể hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về yêu cầu kiểm soát hoạt động của bộ máy công quyền, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai phạm, bảo vệ quyền lợi của Nhân dân.

Trải qua 81 năm xây dựng và phát triển (23/11/1945 - 23/11/2026), ngành Thanh tra không ngừng đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, gắn nhiệm vụ chuyên môn với yêu cầu giữ vững kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra toàn miền Bắc tháng 4/1957: “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới” đến nay vẫn giữ nguyên giá trị. Đó không chỉ là yêu cầu về vị trí, chức năng của cơ quan thanh tra mà còn là phương châm về thái độ, trách nhiệm và cách ứng xử của mỗi cán bộ làm công tác thanh tra.

Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị trực tuyến tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh về đánh giá mô hình tổ chức của ngành Thanh tra sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, hoạt động thanh tra ngày càng chú trọng phát hiện những bất cập trong quản lý, kiến nghị khắc phục sơ hở về cơ chế, chính sách. Đồng thời phòng ngừa sai phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đó cũng là yêu cầu xuyên suốt đối với đội ngũ cán bộ Thanh tra thành phố Bắc Ninh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Tập trung thanh tra những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm

Trong 10 tháng năm 2026, Thanh tra thành phố triển khai các nhiệm vụ chuyên môn trên cả ba lĩnh vực trọng tâm: Thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ở lĩnh vực thanh tra, đơn vị tập trung vào những lĩnh vực quản lý nhà nước có nguy cơ phát sinh sai phạm, được dư luận quan tâm, nhất là quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong thực thi công vụ.

10 tháng qua, toàn đơn vị triển khai 62 cuộc thanh tra, ban hành 93 kết luận thanh tra. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm về tiền hơn 108,85 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 30,85 tỷ đồng; xuất toán và xử lý bằng các biện pháp tài chính khác gần 78 tỷ đồng; đồng thời kiến nghị xử lý đối với các tập thể, cá nhân có vi phạm và chấn chỉnh những tồn tại trong quản lý, sử dụng đất đai.

Đại diện các cơ quan, đơn vị tặng hoa chúc mừng Thanh tra thành phố Bắc Ninh nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam.

Đáng chú ý, trước yêu cầu siết chặt quản lý tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy, Thanh tra thành phố tập trung rà soát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, trên địa bàn có 322 cơ sở nhà, đất bỏ trống, không sử dụng quá 12 tháng liên tục cần được kiểm tra, xử lý. Trong đó, 19 cơ sở đã được thanh tra và có kết luận; đối với 303 cơ sở còn lại thuộc 61 xã, phường, Thanh tra thành phố thành lập 4 đoàn thanh tra để kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Cùng với hoạt động thanh tra, đơn vị chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 10 tháng qua, đơn vị đã tiếp 175 lượt công dân với 128 vụ việc; tiếp nhận, phân loại và xử lý 819 đơn thư các loại; tham mưu giải quyết 316 vụ việc được giao; tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, rà soát những vụ việc tồn đọng, phức tạp, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân.

Hội nghị giao ban được Thanh tra thành phố tổ chức mỗi tháng 1 lần để giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến công tác chuyên môn.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Thanh tra thành phố yêu cầu mỗi cán bộ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động học tập, trau dồi kiến thức pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ; sâu sát cơ sở, khách quan, thận trọng trong quá trình xem xét, tham mưu giải quyết từng vụ việc. Qua đó, bảo đảm các vụ việc được xem xét, giải quyết đúng quy định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đơn vị tập trung tham mưu triển khai các giải pháp phòng ngừa, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức; kiểm tra việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ và quy tắc ứng xử. Trong kỳ, đơn vị thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 72 trường hợp.

Việc kiểm soát tài sản, thu nhập tiếp tục được triển khai theo quy định. Tại 154 cơ quan, đơn vị, 3.829/3.829 lượt người thuộc diện kê khai đã thực hiện kê khai. Đơn vị hoàn thành xác minh tài sản, thu nhập năm 2026 đối với 45 trường hợp.

Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh (nay là Thanh tra thành phố) chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026.

Bên cạnh việc phát hiện, xử lý sai phạm, Thanh tra thành phố chú trọng theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận và kiến nghị sau thanh tra, bảo đảm các sai phạm được khắc phục, xử lý, tránh tình trạng kết luận đã ban hành nhưng chậm được thực hiện. Đây là khâu quan trọng nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Thanh tra thành phố Bắc Ninh xác định ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng cải cách hành chính trong giai đoạn mới.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đơn vị chú trọng ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và xử lý công việc; đồng thời khuyến khích cán bộ, công chức chủ động học tập, nâng cao kỹ năng số, từng bước thích ứng với phương thức làm việc trên môi trường điện tử.

Việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành và chữ ký số được duy trì thường xuyên. Theo báo cáo của đơn vị, 100% văn bản, hồ sơ công việc được gửi, nhận điện tử và ký số trên hệ thống quản lý điều hành. Việc số hóa hồ sơ, dữ liệu chuyên ngành cũng được quan tâm, trong đó có hồ sơ đảng viên, hồ sơ thanh tra và dữ liệu phục vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, đơn vị rà soát các thủ tục hành chính, chú trọng công khai, minh bạch quy trình giải quyết công việc; đồng thời xem xét, đề xuất xử lý những phần mềm có chức năng trùng lặp với hệ thống dùng chung, tránh đầu tư, sử dụng nguồn lực không cần thiết.

Lãnh đạo và cán bộ, công chức Thanh tra thành phố Bắc Ninh tại Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2026).

Chuyển đổi số trong hoạt động thanh tra không đơn thuần là thay thế hồ sơ giấy bằng hồ sơ điện tử mà quan trọng hơn là từng bước chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao khả năng khai thác, tra cứu, theo dõi tiến độ xử lý công việc và tăng cường kết nối thông tin giữa các cơ quan, đơn vị. Đây là cơ sở để nâng cao chất lượng tham mưu, rút ngắn thời gian xử lý công việc, tăng tính công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ.

Kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2026) là dịp nhìn lại chặng đường xây dựng, trưởng thành của ngành và xác định trách nhiệm trước yêu cầu nhiệm vụ mới. Với Thanh tra thành phố Bắc Ninh, truyền thống ấy được thể hiện bằng chất lượng từng cuộc thanh tra, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kết quả phòng ngừa, xử lý tham nhũng, tiêu cực. Mỗi cán bộ thanh tra tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, giữ vững tính khách quan, công tâm, tuân thủ pháp luật, đề cao trách nhiệm công vụ, góp phần xây dựng nền hành chính kỷ cương, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp.