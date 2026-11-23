Thế nhưng, trên những tuyến phố quen thuộc, cảnh chen lấn, vượt đèn đỏ, đi xe lên vỉa hè vẫn hiện diện, cho thấy hành trình xây dựng nếp sống giao thông văn minh còn nhiều điều phải suy ngẫm.

Nét thanh lịch giữa dòng xe đông đúc

Lực lượng Cảnh sát giao thông phân luồng các phương tiện để tránh ùn tắc tại ngã tư Nguyễn Xiển-Khuất Duy Tiến-Nguyễn Trãi. Ảnh tư liệu: TTXVN

Tháng 11/2026, trong những hình ảnh về giao thông Hà Nội do Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cung cấp, có một khoảnh khắc khá giản dị, đó là những người đi xe máy dừng ngay ngắn trước vạch chờ đèn đỏ tại ngã tư Xã Đàn, phường Ô Chợ Dừa. Một bức ảnh khác ghi lại cảnh nhiều người cùng giúp đỡ một phụ nữ bị ngã xe. Không có sự kiện đặc biệt nào trong những khuôn hình ấy, chỉ là những việc vẫn có thể bắt gặp trên đường phố hằng ngày.

Sự nhường nhịn, lòng tốt và ý thức tôn trọng người khác vốn là những phẩm chất được người Hà Nội gìn giữ qua nhiều thế hệ. Giữa nhịp sống đô thị ngày càng gấp gáp, những giá trị ấy vẫn được thể hiện qua cách mỗi người tham gia giao thông: dừng xe đúng tín hiệu, nhường đường cho xe ưu tiên, giúp người gặp sự cố hay đơn giản là kiên nhẫn chờ đến lượt mình.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của người dân Thủ đô thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều người chủ động tuân thủ tín hiệu đèn, nhường đường cho người đi bộ, hỗ trợ người gặp khó khăn. Những hành động nhỏ, khi được duy trì thường xuyên, góp phần tạo nên môi trường giao thông an toàn, thân thiện.

Dẫu vậy, đường phố Hà Nội vẫn còn những hình ảnh khiến người ta phải băn khoăn. Trên một số tuyến đường, xe máy đi lên vỉa hè, người điều khiển phương tiện cố vượt đèn đỏ, chen lấn, tranh giành đường đi. Có người chấp hành nghiêm chỉnh khi thấy lực lượng chức năng, nhưng lại dễ dàng bỏ qua quy định khi không có ai giám sát.

Một chiếc xe máy lao lên vỉa hè có thể giúp người điều khiển thoát khỏi dòng xe đang ùn ứ, nhưng người đi bộ lại phải né tránh ngay trên phần đường dành cho mình. Tại nút giao, chỉ một phương tiện cố vượt tín hiệu cũng có thể khiến những người đang lưu thông đúng chiều phải phanh gấp. Sự vội vàng của người này đôi khi trở thành nỗi bất an của người khác.

Anh Phạm Tiến Đạt, sinh sống tại phường Giảng Võ, nhận thấy cách ứng xử trên đường phố có sự khác biệt giữa những thời điểm trong năm. Theo anh, vào dịp lễ, Tết, khi nhịp sống chậm lại, người dân dường như có nhiều thời gian và sự kiên nhẫn hơn. Những nét đẹp trong văn hóa ứng xử vì thế cũng dễ nhận thấy hơn.

Thế nhưng, khi mọi người trở lại với công việc thường ngày, những hành vi như đi xe máy lên vỉa hè, xả rác không đúng nơi quy định, chen lấn hay tranh đường vẫn xuất hiện. Sự khác biệt ấy khiến anh Đạt trăn trở về việc giữ gìn nếp sống văn minh giữa nhịp sống bận rộn của thành phố.

Thực tế, những giờ cao điểm mới là lúc ý thức của người tham gia giao thông được thử thách rõ nhất. Khi dòng xe nối dài trước nút giao, ai cũng muốn đến nơi đúng giờ. Chỉ cần một vài người thiếu kiên nhẫn, cố lấn lên phía trước, trật tự của cả dòng phương tiện có thể bị ảnh hưởng. Ngược lại, khi mọi người đi đúng phần đường, giữ khoảng cách và chấp hành tín hiệu, việc di chuyển cũng bớt căng thẳng hơn.

Bà Vũ Thị Bích Ngà, người dân phường Yên Hòa, cho rằng ý thức tham gia giao thông còn gắn với niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người đối với Hà Nội. Bà Ngà chia sẻ: “Những người đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội cần cảm thấy tự hào khi được gắn bó với một thành phố có bề dày lịch sử, văn hóa, là trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước. Vì vậy, mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật về giao thông nói riêng. Đó không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn là cách góp phần xây dựng hình ảnh một Thủ đô văn minh, thanh lịch trong mắt bạn bè và du khách”.

Nét thanh lịch của người Hà Nội từ lâu được nhắc đến qua lời ăn, tiếng nói, cách giao tiếp và ứng xử trong đời sống. Trên đường phố, nét đẹp ấy hiện diện ở những việc rất cụ thể: biết nhường đường đúng lúc, không bấm còi thúc giục vô cớ, không vì muốn đi nhanh hơn vài phút mà gây khó khăn cho người khác.

Đường phố là không gian chung, nơi mỗi người đều có quyền đi lại an toàn và có trách nhiệm tôn trọng quyền ấy của người khác. Cách ứng xử khi tham gia giao thông vì thế cũng phần nào phản ánh nếp sống của một thành phố.

Để sự nhường nhịn trở thành thói quen

Hà Nội đang từng bước phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, cải thiện việc tổ chức đi lại để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đường đông, va quệt giữa các phương tiện đôi khi khó tránh khỏi. Điều đáng nói là cách người trong cuộc ứng xử sau va chạm. Một lời xin lỗi, sự chủ động hỏi thăm hay thái độ bình tĩnh có thể giúp hai bên giải quyết sự việc nhẹ nhàng. Trái lại, những lời trách móc, tranh cãi gay gắt dễ khiến tình huống trở nên căng thẳng, thậm chí kéo theo những xung đột không đáng có.

Nhà báo Đình Hiếu, công tác tại Báo VietNamNet - một trong những Nhà báo chuyên về lĩnh vực giao thông đô thị, cho rằng văn hóa giao thông trước hết bắt nguồn từ ý thức và cách con người đối xử với nhau. Anh chia sẻ: “Đó có thể là thói quen tự giác chấp hành pháp luật, là sự nhường nhịn khi đường đông, hay cách ứng xử khi xảy ra va chạm giao thông. Có những lúc, văn hóa giao thông chỉ đơn giản là một cái bắt tay, một lời xin lỗi hoặc sự chủ động nhận trách nhiệm. Những hành động ấy có thể giúp giải tỏa căng thẳng, tránh những xung đột không đáng có và ngăn ngừa những hệ lụy phức tạp về sau”.

Trong đời sống thường ngày, những tình huống như vậy có thể xảy ra với bất cứ ai. Khi một người không may ngã xe, sự giúp đỡ kịp thời của người đi đường có thể mang lại cảm giác an tâm giữa phố đông. Khi hai phương tiện va quệt, thái độ hợp tác và tôn trọng nhau cũng giúp việc giải quyết sự cố thuận lợi hơn.

Thiếu tá Đoàn Ngọc Huyền, cán bộ Đội Tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông và xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, đặc biệt coi trọng việc hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn cho người dân, nhất là học sinh.

Thiếu tá Đoàn Ngọc Huyền chia sẻ: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân, đặc biệt là các em học sinh, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn ngay từ những hành động nhỏ nhất. Bởi khi ý thức đã trở thành thói quen thì việc chấp hành pháp luật sẽ không còn phụ thuộc vào sự nhắc nhở hay kiểm tra của lực lượng chức năng”.

Trong những buổi tuyên truyền về an toàn giao thông tại các trường học và các đơn vị khác, việc hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm đúng cách, nhận biết tín hiệu đèn, quan sát trước khi sang đường có ý nghĩa thiết thực. Các em được tiếp cận quy định pháp luật qua những tình huống gần gũi, gắn với hành trình đến trường mỗi ngày.

Tuy nhiên, bài học về văn hóa giao thông còn đến từ chính cách ứng xử của người lớn. Một đứa trẻ được dạy phải dừng lại khi đèn đỏ, nhưng nếu thường xuyên chứng kiến người thân cố vượt đèn, lời dặn ở trường sẽ khó có sức thuyết phục. Ngược lại, khi cha mẹ tự giác đội mũ bảo hiểm cho con, đi đúng phần đường và nhường người đi bộ, những hành động ấy dần trở thành thói quen trong nhận thức của trẻ.

Bởi vậy, gia đình, nhà trường và cộng đồng đều có vai trò trong việc hình thành văn hóa giao thông. Những buổi tuyên truyền của lực lượng chức năng sẽ phát huy hiệu quả hơn khi các quy tắc an toàn được thực hành thường xuyên trong cuộc sống.

Hà Nội đang từng bước phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, cải thiện việc tổ chức đi lại để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân. Giữa những giờ đường phố đông đúc, sự kiên nhẫn chờ đèn đỏ, một lần chủ động nhường đường hay bàn tay đưa ra giúp người gặp nạn đôi khi nói lên nhiều điều về nếp sống của một thành phố.

Hà Nội có thể đổi thay từng ngày với những con đường mới, những công trình hiện đại, nhưng nét thanh lịch vẫn được gìn giữ từ cách con người đối xử với nhau. Và trên mỗi hành trình qua phố, khi người ta biết chậm lại một chút để nhường nhau, biết bình tĩnh trước một va chạm, biết nghĩ đến sự an toàn của người bên cạnh, những giá trị đẹp đẽ của người Hà Nội lại được tiếp nối một cách tự nhiên, gần gũi.