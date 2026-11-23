Phường Nghĩa Lộ tổ chức gặp mặt và trao quà cho người có uy tín trong cộng đồng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, phường được tiếp nhận 18,298 tỷ đồng vốn thực cấp thuộc chương trình, đã giải ngân 18,215 tỷ đồng, đạt 99,5% nguồn vốn thực cấp và 60,8% kế hoạch vốn giao cả năm (29,951 tỷ đồng).

Nguồn vốn được tập trung triển khai các hoạt động thiết thực như truyền thông chính sách, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở, người có uy tín và tuyên truyền pháp luật, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xóa bỏ hủ tục, bảo tồn văn hóa dân tộc, nhân rộng mô hình sinh kế hiệu quả.

48 đại biểu phường Nghĩa Lộ tham quan, học tập kinh nghiệm tại các mô hình phát triển kinh tế - xã hội tiêu biểu.

Đáng chú ý, địa phương bố trí 150 triệu đồng tổ chức đoàn 48 đại biểu tham quan, học tập kinh nghiệm tại các mô hình phát triển kinh tế - xã hội tiêu biểu, nhằm nâng cao năng lực và thúc đẩy vai trò của lực lượng nòng cốt ở cơ sở.

Cùng với đó, đến cuối tháng 10/2026, phường đã giải ngân 75,737 tỷ đồng vốn đầu tư công. Địa phương cũng hoàn thành đạt và vượt 15/26 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng tiếp tục thúc đẩy phát triển bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.