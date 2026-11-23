Theo ghi nhận của phóng viên trên đường Khuất Duy Tiến Hà Nội đơn vị thi công đang bắt đầu mở rộng mặt đường xe chạy, mở làn hai bên dải phân cách giữa dưới gầm cầu cạn đường Vành đai 3.

Theo kế hoạch cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông cấp bách trên địa bàn Hà Nội, đường Khuất Duy Tiến đang được triển khai mở rộng mặt đường xe chạy và mở làn hai bên dải phân cách giữa khu vực dưới gầm cầu cạn đường Vành đai 3.

Đây là một trong 7 tuyến đường, phố trọng điểm được lực lượng chức năng điều chỉnh kích thước, xén hè và dải phân cách để giải tỏa áp lực ùn tắc trên các trục hướng tâm.

Chiều rộng mở rộng tuyến đường dưới vành đai 3 trên cao khoảng 4,3 đến 7m, trong khi đó chiều dài mỗi bên tuyến khoảng 1,4km.

Mục tiêu của dự án nhằm mở rộng mặt đường xe chạy, tăng khả năng thông hành cho các phương tiện trong và ngoài giờ cao điểm.

Ghi nhận thực tế cho thấy trên công trường đoạn trước Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đường Khuất Duy Tiến việc thi công diễn ra khá rầm rộ.

Một số vị trí đang được đơn vị thi công tổ chức san lấp đất và lu lèn nền đường, tuyến đường cũng dần thành hình chỉ sau một thời gian ngắn khởi công.

Trên công trường dự án được chia ra nhiều khu vực, vật liệu xây dựng cũng được đơn vị thi công tập kết với máy móc thiết bị hạng nặng đi cùng với các công nhân đang triển khai thực hiện các hạng mục theo thiết kế sau khi có mặt bằng.

Việc đẩy nhanh tiến độ mở rộng làn xe dưới gầm cầu cạn dưới đường vành đai 3 nhằm tận dụng tối đa quỹ đất hạ tầng sẵn có của tuyến đường này.

Theo ghi nhận của phóng viên, trước đó Hà Nội cũng đã thực hiện xén nhiều đoạn dải phân cách dưới chân tuyến vành đai 3 trên cao và hiệu quả đem lại là rất lớn, khi lòng đường được mở rộng các phương tiện có nhiều không gian để di chuyển hơn.

Ngoài việc xén dải phân cách mở rộng đường dưới tuyến vành đai 3 trên cao, theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thuộc Hà Nội, đơn vị sẽ thực hiện nhiều dự án cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông cấp bách một số nút giao, tuyến đường nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông.