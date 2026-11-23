NỀN TẢNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN SỐ

Số hóa TTHC là quá trình cơ quan nhà nước chuyển đổi các kết quả giải quyết TTHC cấp từ văn bản giấy sang văn bản điện tử hoặc thông tin số, nhằm bảo đảm việc thực hiện giao dịch trên môi trường mạng.

Hệ thống Kiosk dịch vụ công tạo thuận lợi cho người dân giao dịch trên môi trường số.

Đây được xem là bước đi tiên quyết, đóng vai trò nền tảng cho việc xây dựng chính quyền số với mục tiêu đổi mới toàn diện chất lượng dịch vụ công.

Thay vì phương thức làm việc thủ công, lưu trữ dựa trên giấy tờ, sổ sách cồng kềnh dễ phát sinh rủi ro sai lệch hoặc thất lạc thông tin như trước đây, các cơ quan Nhà nước tại tỉnh Đồng Tháp vận hành đồng bộ cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với CĐS.

Thực tiễn cho thấy, việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao và số hóa quy trình mang lại lợi ích vừa giúp cơ quan quản lý tiết kiệm chi phí lưu trữ, nâng cao tính bảo mật dữ liệu, vừa nâng cao trách nhiệm của công dân và rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi cho người dân, doanh nghiệp.

UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức quán triệt và triển khai sâu rộng các quy định về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Tỉnh ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các xã, phường tập trung rà soát, đánh giá và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường tổ chức rà soát toàn diện công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại địa phương qua kết quả kiểm tra thực tế.

Chủ tịch UBND các xã, phường tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác kiểm soát TTHC.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công chức làm việc tại Trung tâm cấp xã chấp hành nghiêm quy định về tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC; không tự ý yêu cầu bổ sung thành phần hồ sơ ngoài quy định.

Trọng tâm được xác định là phải kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia, các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành; từng bước khai thác, tái sử dụng dữ liệu số hóa để người dân không phải cung cấp lại những thông tin đã có.

Năm 2026, công tác cải cách hành chính gắn với CĐS của tỉnh Đồng Tháp tiếp tục được cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp đồng bộ nhằm chuẩn hóa toàn bộ quy trình trên môi trường số, cắt giảm chi phí cho tổ chức và cá nhân.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tăng cường xây dựng, quản lý kho dữ liệu điện tử; đồng thời chuẩn hóa các mẫu đơn, tờ khai theo hướng biểu mẫu điện tử tương tác (e-Form) để người dân thuận tiện kê khai và sử dụng lại dữ liệu sẵn có.

Nhờ đó, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC toàn tỉnh đạt trên 98%. Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ được cấp kết quả bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng đạt trên 98% và tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt trên 97%.

“THƯỚC ĐO” TỪ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN

Sự chuyển biến tích cực trong việc số hóa, nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC được thể hiện tại phường Mỹ Trà, công tác số hóa được thực hiện nghiêm ngay từ khâu tiếp nhận đầu vào cho đến khi trả kết quả đầu ra.

Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân, nhất là người lớn tuổi thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến.

Nhờ quy trình khép kín và khoa học, tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ tại phường đạt 100%; tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC đạt gần 100%.

Việc hình thành nguồn dữ liệu chuẩn xác ngay tại cơ sở giúp người dân và doanh nghiệp trên địa bàn phường giảm được việc mang theo nhiều loại giấy tờ cá nhân mỗi khi đi làm thủ tục.

Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành các chỉ tiêu số hóa, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp còn chủ động sáng tạo, đưa công nghệ đến gần hơn với người dân.

Điển hình, Trung tâm Phục vụ hành chính công (gọi tắt là Trung tâm) phường Đạo Thạnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ.

Phó Chủ tịch UBND phường Đạo Thạnh Trần Mạnh Khương cho biết, Trung tâm phường chú trọng tính công khai, minh bạch bằng cách mã hóa toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền qua mã QR Code và cập nhật thường xuyên khi có thay đổi, giúp người dân dễ dàng tra cứu bằng điện thoại thông minh.

Công tác số hóa đạt tỷ lệ 100% đối với hồ sơ đầu vào và kết quả đầu ra. Công chức tiếp nhận chủ động khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để đối chiếu, xác thực thông tin tại chỗ.

Hiệu quả của sự phối hợp liên thông điện tử tại phường Đạo Thạnh được chứng minh qua việc giải quyết hơn 800 hồ sơ thuộc các nhóm thủ tục thiết yếu như: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; hay đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết trợ cấp mai táng phí.

Toàn bộ hơn 800 hồ sơ này đều được xử lý đúng quy trình, đúng hạn với tỷ lệ 100%, không có bất kỳ hồ sơ nào bị trả lại do lỗi phối hợp giữa các bộ phận.

Điểm nhấn nổi bật trong cách làm của phường Đạo Thạnh là sự đầu tư về công nghệ hỗ trợ trực tiếp và tư duy “hành chính lưu động”. Bên cạnh việc sản xuất các video clip hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà cho các thủ tục phổ biến như: Chứng thực, trích lục hộ tịch, Trung tâm phường đưa vào vận hành máy hỗ trợ nộp dịch vụ công trực tuyến tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) ngay tại Bộ phận một cửa.

Song song đó, mô hình “Trung tâm - Kiến tạo công dân số lưu động” được tổ chức xuống tận các khu phố để “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn người dân tạo tài khoản định danh điện tử, nộp hồ sơ trực tuyến và sử dụng các tiện ích số.

Mọi cải cách về quy trình hay đầu tư về công nghệ đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là phục vụ Nhân dân tốt hơn. Những đổi mới thực chất tại các Trung tâm trên địa bàn tỉnh đang nhận được sự đồng thuận và đánh giá cao từ chính những người thụ hưởng.

Ông Cao Hồng Vũ (phường Đạo Thạnh) chia sẻ: “Việc giải quyết TTHC hiện nay nhanh gọn hơn trước rất nhiều.

Nhiều loại giấy tờ được tích hợp sẵn trên hệ thống nên công chức chỉ cần tra cứu là xử lý được ngay, người dân không còn phải mất công tìm kiếm, sao y hay mang theo tập hồ sơ cồng kềnh như trước đây”.

Việc đẩy mạnh số hóa, nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC cho thấy chủ trương đúng hướng và phát huy hiệu quả thực chất.

Với việc lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cho chất lượng phục vụ, hệ thống hành chính tại Đồng Tháp đang từng bước khẳng định tính chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần nâng cao năng lực quản trị địa phương và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.