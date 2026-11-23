Gió mùa Đông Bắc sắp về Hà Nội, nhiệt độ giảm mạnh

Cuối tuần vừa rồi, thời tiết Hà Nội khá dễ chịu. Buổi sáng và tối trời lạnh, nhưng đến trưa và chiều lại khá ấm áp - hoặc là mát lạnh, tùy cách cảm nhận của mỗi người.

Trong hôm nay, 23/11, dù trời ít nắng hơn hôm qua nhưng nhiệt độ cao nhất vẫn khoảng 27oC, nhìn chung là vừa phải, không rét không nóng.

Nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều nay, 23/11. Ảnh: Ventusky, ICON.

Và với những ai thích thời tiết lạnh hơn thì đúng là sắp "cầu được ước thấy" rồi!

Vì theo dự báo, không khí lạnh từ phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, có thể bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta từ tối nay, ban đầu ở khu vực Cao Bằng - Lạng Sơn.

Sau đó, không khí lạnh tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Khoảng đêm 23/11 đến rạng sáng 24/11, dự báo gió mùa Đông Bắc sẽ về đến Hà Nội.

Trong ngày 24/11, nhiệt độ ở Hà Nội giảm rõ rệt, trời dần chuyển rét. Vào buổi trưa và chiều mai, nhiệt độ được dự báo không vượt 20oC. Như vậy, chỉ sau một ngày, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội có thể giảm khoảng 7 - 8oC.

Dự báo nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều mai, 24/11. Ảnh: Ventusky, ICON.

Vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, ở Hà Nội có mưa không?

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Hà Nội còn có khả năng có mưa.

Hiện các mô hình vẫn có một số khác biệt trong dự báo về thời điểm và lượng mưa (vì dự báo mưa vốn rất khó). Nhưng phần lớn dự báo cho thấy mưa có thể tập trung từ sáng đến trưa 24/11, chủ yếu là mưa nhỏ, dù không loại trừ khả năng có mưa rào.

Nhìn chung, Hà Nội nhiều khả năng có một ngày 24/11 vừa rét vừa có mưa. Vì vậy, người dân ra ngoài nên mặc ấm, mang theo đồ che mưa, đồng thời có những kế hoạch dự phòng cho trường hợp cả gia đình đang đi chơi thì trời mưa.