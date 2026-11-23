Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, một đợt không khí lạnh mới sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc từ đêm 23/11 và sáng 24/11, gây mưa rào và dông tại nhiều khu vực.

Cụ thể, vào khoảng đêm 23/11 và sáng 24/11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó lan rộng ra các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Không khí lạnh mới tăng cường, miền Bắc chuyển mưa rét từ ngày 24/11

Từ ngày 24/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C.

Tại Hà Nội, trong đêm 23/11 và ngày 24/11 có mưa, mưa rào rải rác. Từ ngày 24/11, thời tiết chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

Trên biển, từ sáng 24/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết thêm, từ đêm 23-24/11, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Riêng vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to.

Trong ngày và đêm 24/11, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đáng chú ý, từ đêm 24-26/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh, hạn chế những thiệt hại có thể xảy ra do thời tiết cực đoan.