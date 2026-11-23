TAND khu vực 3 - TPHCM hiện có 153.510 hồ sơ cần chuẩn bị số hóa, tương đương khoảng 2,3 triệu trang tài liệu.

Theo thống kê, đơn vị hiện có 153.510 hồ sơ cần chuẩn bị số hóa, tương đương khoảng 2,3 triệu trang tài liệu. Trong đó, gồm 23.254 hồ sơ hình sự, 21.770 hồ sơ thi hành án hình sự, 56.323 hồ sơ hôn nhân và gia đình, 32.629 hồ sơ dân sự, 3.529 hồ sơ kinh doanh thương mại, 1.374 hồ sơ lao động, 334 hồ sơ hành chính và 14.297 hồ sơ vụ, việc khác.

Đây là khối lượng công việc lớn, hồ sơ được hình thành và lưu trữ qua nhiều thời kỳ, đòi hỏi quá trình chuẩn bị phải được thực hiện chặt chẽ, khoa học, bảo đảm tính chính xác và an toàn thông tin. Các công đoạn từ kiểm đếm, rà soát, phân loại, kiểm tra bút lục đến bóc tách tài liệu, chuẩn bị bàn giao đều được đơn vị chú trọng triển khai.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện, lãnh đạo TAND khu vực 3 đã phân công lãnh đạo phụ trách Cơ sở 2 – nơi bố trí kho lưu trữ hồ sơ vụ án của đơn vị sau sáp nhập, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện. Lãnh đạo Văn phòng phụ trách công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai. Các công chức có liên quan tích cực phối hợp, góp phần bảo đảm nhiệm vụ được thực hiện đồng bộ, hiệu quả và đúng tiến độ.

Việc rà soát, chuẩn bị hồ sơ được thực hiện theo danh mục tài liệu, trường thông tin cần số hóa tại Quyết định số 406/QĐ-TANDTC và quy trình số hóa ban hành kèm theo Quyết định số 407/QĐ-TANDTC ngày 6/10/2026 của TANDTC. Theo lộ trình, các nhóm hồ sơ hình sự, thi hành án hình sự, hôn nhân và gia đình được ưu tiên thực hiện trước, sau đó triển khai các nhóm hồ sơ còn lại.

Xác định công tác số hóa hồ sơ là nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành Tòa án, TAND khu vực 3 – TP.HCM đang tập trung nhân lực, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đơn vị đặt mục tiêu hoàn thành các phần việc chuẩn bị trước ngày 31/12/2026, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của TANDTC.

Việc triển khai đồng bộ công tác số hóa sẽ góp phần hiện đại hóa hoạt động quản lý, lưu trữ, tra cứu và khai thác hồ sơ, tài liệu; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hiệu quả công tác xét xử, giải quyết các vụ việc, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và chuyển đổi số trong tình hình mới.