Từ khi được đưa vào vận hành thí điểm, các trạm dịch vụ công số trên địa bàn tỉnh đang từng bước phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền với người dân trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC). Không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công sức đi lại, mô hình còn hỗ trợ người dân tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuận tiện.