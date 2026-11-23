Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Hàng Châu (Trung Quốc) với hai chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN552 và VN553, khai thác bằng tàu bay Airbus A321. Đường bay mới mang đến lựa chọn di chuyển thuận tiện giữa Thủ đô Hà Nội và trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của miền Đông Trung Quốc.

Chuyến bay VN552 khởi hành lúc 18h55 ngày 22/11 từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài với gần 200 hành khách, hạ cánh tại Hàng Châu lúc 22h50 cùng ngày. Ở chiều ngược lại, chuyến bay VN553 từ Hàng Châu đi Hà Nội khởi hành lúc 23h55 (giờ địa phương) ngày 22/11 và hạ cánh lúc 2h15 ngày 23/11, với 170 hành khách.

Chính thức khai trương đường bay thẳng từ Hà Nội đến Hàng Châu (Trung Quốc).

Đường bay Hà Nội - Hàng Châu được khai thác với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Năm, thứ Sáu và Chủ Nhật, thời gian bay khoảng 3 giờ.

Với việc đưa Hàng Châu vào mạng bay, Vietnam Airlines nâng tổng số đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc lên 7, kết nối Hà Nội và TP Hồ Chí Minh với 4 thành phố lớn gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Hàng Châu.

Những khách hàng đầu tiên đi chuyến bay thẳng từ Hà Nội đến Hàng Châu (Trung Quốc).

Hàng Châu là thủ phủ tỉnh Chiết Giang, một trong những địa phương có hoạt động kinh tế, thương mại sôi động tại miền Đông Trung Quốc. Chiết Giang hiện là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại thị trường Trung Quốc, với nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp được triển khai thường xuyên. Hai bên cũng đang mở rộng cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, công nghệ, du lịch và đào tạo.