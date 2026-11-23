Theo Công an TP Cần Thơ, lhoảng 14h40 ngày 22/11, trong lúc tuần tra, kiểm soát giao thông tại Km 2144+700, Quốc lộ 1, đoạn qua xã Nhu Gia, Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên phát hiện một ô tô con bất ngờ rẽ vào lề đường, có dấu hiệu bất thường.

Thời điểm trên, tổ công tác gồm Trung tá Trần Văn Dũng (Tổ trưởng), Thiếu tá Nguyễn Chí Cường, Thiếu tá Trần Thanh Tân và Đại úy Tạ Thanh Xuân đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm tốc độ theo kế hoạch.

Tài xế được đưa đến bênh viện cấp cứu. Ảnh: CACC.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện ô tô con lưu thông theo hướng Cà Mau - Cần Thơ bất ngờ rẽ vào lề đường ngay trước vị trí kiểm tra.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Đại úy Tạ Thanh Xuân nhanh chóng tiếp cận phương tiện, phát hiện tài xế gục đầu, có biểu hiện co giật, sức khỏe nguy cấp.

Trước tình huống khẩn cấp, các cán bộ CSGT lập tức mở cửa ô tô, đưa tài xế sang xe đặc chủng và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng cấp cứu.

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, tài xế đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe hiện ổn định. Tổ công tác cũng đã liên hệ với gia đình để thông báo tình hình.

Qua xác minh, tài xế là anh Phạm Thanh Phương (SN 1993, thường trú tại phường Bình Chánh, TP.HCM). Thời điểm xảy ra sự việc, anh Phương đang điều khiển xe hợp đồng từ TP.HCM đi Cà Mau.