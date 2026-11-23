Xác định rõ trách nhiệm, vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong xây dựng môi trường văn hóa CAND

Văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Tiếp nối tinh thần đó, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về “phát triển văn hóa Việt Nam” tiếp tục khẳng định “phát triển văn hoá, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”.

Quán triệt tinh thần đó, xây dựng môi trường văn hóa CAND phải được xác định là một bộ phận quan trọng trong chiến lược xây dựng lực lượng; gắn chặt với xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm và tinh thần tận tụy phục vụ Nhân dân.

Học viện Chính trị CAND tổ chức gặp mặt nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ba nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là những định hướng quan trọng cần được cấp ủy các cấp quán triệt, cụ thể hóa trong quá trình lãnh đạo xây dựng môi trường văn hóa CAND: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15/10/2026 về “tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới”; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 15/10/2026 về “tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”; Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15/10/2026 về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Ba nghị quyết đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Đây cũng là những phương diện có quan hệ trực tiếp, chặt chẽ với việc xây dựng môi trường văn hóa CAND. Theo đó, nhiệm vụ xây dựng văn hóa cần được cụ thể hóa trong nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác; gắn việc xây dựng môi trường văn hóa với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên và đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm

Quán triệt chủ trương của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Chương trình hành động số 09-CTr/ĐUCA ngày 31/3/2026 về “thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW”. Trên cơ sở đó, ngày 23/10/2026, Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 871/KH-BCA-X03 về tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” trong CAND giai đoạn 2026 - 2030 và một số hoạt động trọng tâm năm 2026. Đây là những văn bản quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương, định hướng của Đảng, tạo cơ sở để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa CAND trong tình hình mới.

Cùng với đó, Quyết định số 7454/QĐ-BCA-X03 ngày 13/11/2026 của Bộ Công an về “phê duyệt Đề án phát triển văn hóa Công an nhân dân trong kỷ nguyên mới” xác định các trụ cột như: xây dựng con người CAND và hệ giá trị văn hóa tiêu biểu của lực lượng CAND; xây dựng môi trường văn hóa CAND chính quy, kỷ cương, nhân văn, liêm chính, số hóa và vì nhân dân phục vụ; xây dựng, phát triển các lĩnh vực văn hóa, công nghiệp văn hóa và thị trường văn hóa CAND; nguồn lực, chuyển đổi số và quản trị văn hóa CAND.

Trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy các cấp cần được xác định rõ, bảo đảm xây dựng môi trường văn hóa trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Trước hết, tập trung lãnh đạo quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an thành chương trình, kế hoạch phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Quá trình triển khai phải xác định rõ mục tiêu, nội dung, tiêu chí, phân công trách nhiệm và cơ chế kiểm tra kết quả thực hiện, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, khắc phục tình trạng hình thức, dàn trải hoặc chỉ chú trọng các hoạt động phong trào.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trước hết phải bắt đầu từ xây dựng văn hóa trong Đảng, văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ và văn hóa ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy phải thực sự gương mẫu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và thái độ phục vụ Nhân dân; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo như một phương thức quan trọng để giáo dục, định hướng và lan tỏa các giá trị văn hóa trong đơn vị.

Đồng thời, việc xây dựng môi trường văn hóa cần được triển khai gắn với phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” và phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”. Qua đó, từng bước hình thành và củng cố các chuẩn mực văn hóa trong thực thi nhiệm vụ, quan hệ công tác, ứng xử với đồng chí, đồng đội và Nhân dân; tạo chuyển biến thực chất từ nhận thức, trách nhiệm đến hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Tăng cường kỷ luật thực thi, nâng cao hiệu quả xây dựng môi trường văn hóa CAND

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện các chủ trương về văn hóa và xây dựng Đảng; quán triệt, triển khai nghiêm túc Quy định số 19-QĐ/TW ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng”; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới” và các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về công tác tư tưởng, kiểm tra, giám sát, thi hành Điều lệ Đảng.

Qua đó, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, thống nhất nhận thức và hành động, củng cố niềm tin, bồi đắp lý tưởng, đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh trên nền tảng văn hóa lãnh đạo, văn hóa cầm quyền và văn hóa liêm chính.

Trách nhiệm của cấp ủy các cấp còn thể hiện ở việc cụ thể hóa nhiệm vụ thành chương trình, kế hoạch thực hiện; phân công rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu và từng tổ chức, cá nhân; gắn kết quả thực hiện với công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá, xếp loại hằng năm. Đồng thời, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy; xây dựng văn hóa liêm chính, ý thức thượng tôn kỷ luật, kỷ cương; khắc phục biểu hiện hình thức, né tránh trách nhiệm, nói không đi đôi với làm. Qua đó, gắn xây dựng môi trường văn hóa với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thực tiễn thời gian qua, Bộ Công an và các đơn vị, học viện trong CAND đã quan tâm tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển văn hóa CAND, tôn vinh các giá trị văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa trong lực lượng. Ngày 10/10/2026, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”; ngày 20/11/2026, tổ chức Chương trình chính luận giao lưu nghệ thuật “Văn hóa Công an nhân dân - Non sông hòa nhịp” và gặp mặt tôn vinh các văn nghệ sĩ, trí thức, nhà văn hóa có nhiều đóng góp vào sự phát triển văn hóa CAND.

Tại Học viện Chính trị CAND, nhiều hoạt động cũng được tổ chức và triển khai, như: Tọa đàm khoa học “Vinh quang, tự hào tiến bước dưới cờ Đảng và tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Tự tin vững bước trong kỷ nguyên mới” (ngày 30/6/2026); khánh thành công trình xây dựng biểu trưng của nhà trường (ngày 2/7/2026); tham gia hoạt động tập huấn về văn hóa CAND tại khu vực phía Bắc (từ ngày 26 đến ngày 28/10/2026); tổ chức hoạt động dâng hương, tri ân Thầy Chu Văn An (ngày 18/11/2026)...

Những hoạt động trên là minh chứng cho sự quan tâm, chủ động của Bộ Công an và Học viện Chính trị CAND trong triển khai các chủ trương về phát triển văn hóa, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp giá trị văn hóa, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, cán bộ, giảng viên và học viên trong xây dựng môi trường văn hóa CAND.

Tập trung xây dựng môi trường văn hóa trong từng cơ quan, đơn vị thực sự dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, nhân văn. Chú trọng xây dựng cảnh quan, trụ sở làm việc xanh, sạch, đẹp; duy trì nền nếp, tác phong chính quy; xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử trong nội bộ và với Nhân dân. Quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thư viện, bảo tàng, phòng truyền thống và câu lạc bộ trong CAND.

Gắn xây dựng môi trường văn hóa tại đơn vị với xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh và tham gia các phong trào văn hóa tại địa phương nơi cư trú. Trong quá trình đó, cần phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương; xây dựng quan hệ công tác trên cơ sở đoàn kết, tôn trọng, trách nhiệm và liêm chính; bảo đảm các chuẩn mực văn hóa được thực hiện thực chất trong mọi hoạt động của đơn vị.

Nhiều hoạt động thiết thực của Học viện Chính trị CAND hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026).

Kết hợp chặt chẽ phong trào xây dựng môi trường văn hóa trong CAND với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” và phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”. Thông qua đó, gắn giáo dục chính trị, tư tưởng với giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm phục vụ Nhân dân; chuyển hóa các giá trị, chuẩn mực văn hóa thành nhận thức, thái độ và hành vi cụ thể của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Chú trọng xây dựng chuẩn mực văn hóa của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy theo phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; phát huy tinh thần gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân. Cán bộ lãnh đạo, chỉ huy phải thực sự gương mẫu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tính liêm chính; thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế làm việc, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy và đơn vị. Đồng thời, quan tâm công tác đền ơn, đáp nghĩa, hoạt động xã hội tình nguyện, giúp đỡ người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, qua đó củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Công an với Nhân dân.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong CAND; bảo đảm thường xuyên, thực chất, gắn với trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức. Kịp thời biểu dương, nhân rộng điển hình; chấn chỉnh, xử lý các vi phạm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng. Đồng thời, đưa kết quả xây dựng môi trường văn hóa vào đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và cán bộ, đảng viên hằng năm.

Xây dựng môi trường văn hóa CAND có hiệu quả, thực chất phụ thuộc vào vai trò lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của cấp ủy và trách nhiệm nêu gương, tổ chức thực hiện của người đứng đầu. Mỗi cấp ủy, người đứng đầu phải thực sự coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo với kiểm tra, giám sát và kết quả thực hiện. Qua đó, tạo chuyển biến đồng bộ trong xây dựng môi trường văn hóa CAND lành mạnh, kỷ cương, nhân văn, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.