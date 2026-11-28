Theo lãnh đạo trường học, yêu cầu thể hiện tư duy đổi mới trong quản lý giáo dục. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành quy định tiêu chuẩn, tiêu chí và cách đánh giá mức độ triển khai đề án Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Trong đó, với đội ngũ cán bộ quản lý (hiệu trưởng, hiệu phó), để đạt mức độ 1-2, trường học phải có ít nhất một lãnh đạo có thể sử dụng tiếng Anh để làm việc trực tiếp với người nước ngoài. Mức độ 3 yêu cầu ít nhất hai người.

Cô Phạm Thị Kim Huệ, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Chương Dương (Hà Nội), nhận định yêu cầu mới thể hiện tư duy đổi mới trong quản lý giáo dục, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế.

Theo cô, khi tiếng Anh được xác định là ngôn ngữ thứ hai, ngoại ngữ này không chỉ nằm trong lớp học, mà cần hiện diện trong hoạt động quản lý, điều hành và hợp tác quốc tế. Vì vậy, lãnh đạo nhà trường phải có khả năng trao đổi với đối tác nước ngoài, giới thiệu về trường, tiếp nhận mô hình giáo dục mới và xử lý các tình huống phát sinh mà không phải phụ thuộc vào phiên dịch.

Tuy nhiên, cô Huệ cũng nhìn nhận yêu cầu mới đặt ra không ít thách thức cho đội ngũ cán bộ quản lý hiện nay.

Bận việc điều hành, ngại phát âm sai và thiếu môi trường thực hành

Qua quan sát cá nhân, Phó hiệu trưởng Phạm Thị Kim Huệ nhận định mặt bằng chung tiếng Anh của đội ngũ quản lý trường học khá đa dạng. Một bộ phận cán bộ quản lý có nền tảng ngoại ngữ tốt, có thể giao tiếp và làm việc với đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, không ít người gặp khó khăn khi sử dụng tiếng Anh do thiếu môi trường thực hành thường xuyên, nhất là ở kỹ năng nghe, nói và phản xạ giao tiếp.

Để đáp ứng yêu cầu mới, cô Huệ nhận định khó khăn lớn nhất hiện nay là quỹ thời gian. Cán bộ quản lý phải đảm nhiệm nhiều công việc cùng lúc, từ điều hành chuyên môn, quản lý nhân sự, tài chính đến giải quyết các vấn đề phát sinh trong nhà trường…

Trong khi đó, tiếng Anh đòi hỏi quá trình rèn luyện lâu dài, kiên trì và thực hành thường xuyên, nên việc duy trì lịch học đều đặn không dễ dàng.

Chính cô Huệ cũng gặp trở ngại này khi theo học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh. Do công việc quản lý bận rộn, đôi lần, cô phải xin hoãn thi vì lịch thi hết môn trùng với lịch thi của trường hoặc Sở GD&ĐT, khiến thời gian học kéo dài hơn dự kiến.

Bên cạnh đó, tâm lý cũng là một rào cản. Theo cô Huệ, ở vị trí quản lý, nhiều người có tâm lý e ngại khi nói sai, phát âm chưa chuẩn hoặc không diễn đạt được điều mình muốn nói. Trong khi đó, học ngoại ngữ lại đòi hỏi phải thường xuyên thực hành, chấp nhận sai và sửa sai.

Ngoài ra, môi trường sử dụng tiếng Anh trong hoạt động quản lý tại các trường học hiện chưa thực sự phổ biến. Người học có thể nắm được kiến thức, đọc hiểu tài liệu nhưng vẫn lúng túng, thiếu phản xạ khi đối thoại trực tiếp.

Đồng quan điểm, thầy Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng trường THCS Thái Thịnh, nhận định khả năng đáp ứng yêu cầu mới sẽ khác nhau tùy nền tảng ngoại ngữ và điều kiện công tác của từng cán bộ quản lý.

Với những người không được đào tạo chuyên sâu về tiếng Anh, đây là thách thức đáng kể. Khó khăn càng lớn ở các trường ít có cơ hội giao lưu, tham gia hội thảo hoặc làm việc với chuyên gia, giáo viên nước ngoài. Đặc biệt, các trường ở xa trung tâm thường hạn chế hơn về điều kiện tiếp cận quốc tế.

TS Nguyễn Thị Tú, Hiệu trưởng trường Trung học Thực hành, chia sẻ về mô hình dạy học khoa học bằng tiếng Anh. Ảnh: Thái An.

Đề xuất chương trình tiếng Anh riêng cho cán bộ quản lý

Dù còn nhiều thách thức, cô Phạm Thị Kim Huệ cho rằng yêu cầu mới cũng là động lực để đội ngũ quản lý tự làm mới mình. Người lãnh đạo không thể chỉ yêu cầu giáo viên và học sinh đổi mới, hội nhập mà bản thân lại đứng ngoài quá trình đó.

Vì vậy, cô cho rằng điều quan trọng là bản thân người quản lý phải chuyển từ tâm lý lo lắng, e ngại sang tinh thần chủ động học tập. Chia sẻ kinh nghiệm, cô Huệ cho rằng người trưởng thành có lợi thế về kinh nghiệm, nhận thức và mục tiêu học tập rõ ràng. Nếu biết lựa chọn phương pháp phù hợp và kiên trì, họ hoàn toàn có thể tiến bộ.

“Cán bộ quản lý không nhất thiết phải học theo cách của học sinh, sinh viên, mà cần học theo hướng thiết thực, gắn với chính công việc hàng ngày của mình”, phó hiệu trưởng chia sẻ.

Bên cạnh ý thức tự học của mỗi người, Hiệu trưởng Nguyễn Cao Cường cho rằng cần có sự hỗ trợ từ cơ quan quản lý giáo dục. Các địa phương có thể tổ chức những lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ phù hợp với từng nhóm đối tượng. Sở GD&ĐT các tỉnh, thành có thể triển khai các chương trình đào tạo ngắn hạn hoặc dài hạn, chú trọng khả năng sử dụng tiếng Anh trong những tình huống công việc cụ thể.

Đồng quan điểm, cô Huệ đề xuất xây dựng các chương trình bồi dưỡng tiếng Anh được thiết kế riêng cho cán bộ quản lý, thay vì áp dụng một chương trình đại trà. Nội dung học nên tập trung vào những tình huống thực tế như giới thiệu nhà trường, trao đổi với đối tác quốc tế, chủ trì cuộc họp, tiếp đón đoàn khách nước ngoài, trao đổi về chương trình giáo dục và xử lý các tình huống phát sinh…

Phó hiệu trưởng cho rằng cần có lộ trình học tập linh hoạt, phù hợp với đặc thù công việc của cán bộ quản lý. Các lớp học có thể kết hợp trực tuyến và trực tiếp, tổ chức thực hành giao tiếp theo nhóm nhỏ, có giáo viên hướng dẫn và đánh giá tiến bộ định kỳ.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục cần tạo thêm môi trường thực hành thông qua hoạt động giao lưu quốc tế, kết nối trường học trong và ngoài nước. Các nhà trường cũng có thể tận dụng chính đội ngũ giáo viên tiếng Anh để hỗ trợ bồi dưỡng.

Quan trọng hơn, cô Huệ cho rằng cần nhìn nhận yêu cầu mới một cách linh hoạt. Việc đánh giá năng lực ngoại ngữ không nên chỉ căn cứ vào văn bằng, chứng chỉ mà cần chú trọng khả năng sử dụng trong công việc thực tế. Các yêu cầu cần có lộ trình phù hợp với điều kiện từng địa phương, nhà trường, tránh tạo áp lực hình thức hoặc chạy theo tiêu chí để đạt chuẩn.