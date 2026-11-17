Ngày 16/11, Amazon MGM Studios công bố Robert Pattinson là diễn viên tiếp theo hóa thân thành James Bond, nhân vật điệp viên mang mật danh 007 nổi tiếng của điện ảnh thế giới.

Trong thông cáo, Pattinson bày tỏ niềm vinh dự khi được giao vai diễn mang tính biểu tượng này. Nam diễn viên cho biết James Bond là một trong những nhân vật huyền thoại của điện ảnh và việc được hóa thân thành 007 là niềm mơ ước lớn trong sự nghiệp.

Robert Pattinson chính thức được chọn vào vai James Bond, kế nhiệm Daniel Craig trong phần phim 007 tiếp theo.

“Tôi vô cùng biết ơn Denis, Amy, David, Tanya và toàn bộ Amazon MGM Studios vì đã tin tưởng tôi. Nói rằng vai diễn này là giấc mơ thành hiện thực vẫn chưa đủ để diễn tả cảm xúc của tôi”, tài tử chia sẻ.

Đạo diễn Denis Villeneuve cũng bày tỏ sự hào hứng trước lựa chọn mới. Ông nhận xét Pattinson có khí chất vượt thời gian của James Bond nhưng vẫn mang đến tinh thần mới mẻ cho nhân vật. Villeneuve cho biết ông rất muốn bắt tay vào dự án.

Phim James Bond tiếp theo dự kiến do Villeneuve đạo diễn, với kịch bản của Steven Knight - nhà sáng tạo loạt phim Peaky Blinders. Amy Pascal và David Heyman đảm nhận vai trò nhà sản xuất, trong khi Tanya Lapointe là nhà sản xuất điều hành.

Đây là phần phim James Bond thứ 26 và là dự án đầu tiên thuộc kỷ nguyên Amazon MGM Studios nắm quyền kiểm soát sáng tạo thương hiệu. Thông tin về tên phim, nội dung và lịch phát hành hiện chưa được công bố.

Đây là phần phim James Bond thứ 26 và là dự án đầu tiên thuộc kỷ nguyên Amazon MGM Studios nắm quyền kiểm soát sáng tạo thương hiệu. Thông tin về tên phim, nội dung và lịch phát hành hiện chưa được công bố.

Pattinson trở thành diễn viên thứ bảy đảm nhận vai James Bond trong loạt phim điện ảnh chính thức, sau Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan và Daniel Craig.

Từ chàng ma cà rồng Edward Cullen của Chạng vạng đến điệp viên 007, Robert Pattinson tiếp tục có bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp.

Daniel Craig từng gắn bó với nhân vật này qua 5 phần phim, bắt đầu bằng Casino Royale (2006) và kết thúc với No Time to Die (2021). Phiên bản Bond của Craig có màu sắc gai góc, thực tế và giàu chiều sâu tâm lý, khác với hình tượng điệp viên lịch lãm, có phần bất khả chiến bại ở những thế hệ trước.

Việc Robert Pattinson được chọn làm James Bond thu hút sự chú ý bởi hành trình diễn xuất nhiều biến chuyển của tài tử người Anh. Anh bắt đầu được chú ý qua vai Cedric Diggory trong Harry Potter and the Goblet of Fire (2005).

Sau đó, nam diễn viên nổi tiếng toàn cầu với vai ma cà rồng Edward Cullen trong loạt phim Twilight (Chạng vạng), thương hiệu điện ảnh dành cho giới trẻ tạo nên cơn sốt trong giai đoạn 2008-2012. Thành công của thương hiệu này đưa anh trở thành thần tượng của giới trẻ, nhưng cũng khiến nam diễn viên một thời gian dài bị đóng khung trong hình tượng mỹ nam lãng mạn.

Sau Chạng vạng, Pattinson chủ động lựa chọn những vai diễn đa dạng trong các phim như Good Time, The Lighthouse và Tenet. Năm 2022, anh gây chú ý khi hóa thân thành Batman trong The Batman của đạo diễn Matt Reeves. Năm 2026, Robert góp mặt trong bom tấn The Odyssey. Những vai diễn gai góc giúp tài tử người Anh khẳng định khả năng diễn xuất và xây dựng hình ảnh khác biệt tại Hollywood.