Bước sang mùa giải thứ tư, Miss Charm 2026 tiếp tục theo đuổi định hướng trở thành cuộc thi sắc đẹp gắn với văn hóa, du lịch và giáo dục. Với chủ đề “The Beauty of Cultural Identity”, cuộc thi đặt trọng tâm vào việc tôn vinh bản sắc riêng của mỗi quốc gia, đồng thời khuyến khích sự giao lưu, thấu hiểu giữa các nền văn hóa.

Một trong những điểm nhấn của hành trình năm nay là chuyến đi đến Đà Lạt. Tại đây, các người đẹp có cơ hội khám phá cảnh quan thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa bản địa và trải nghiệm những nét đặc trưng của du lịch địa phương. Thông qua các hoạt động này, ban tổ chức kỳ vọng giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế bằng góc nhìn gần gũi, sinh động từ chính những người tham gia cuộc thi.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, thí sinh sẽ tham gia những lớp huấn luyện chuyên sâu nhằm hoàn thiện kỹ năng trình diễn, phong thái và khả năng thể hiện bản thân trước khi bước vào các vòng thi quan trọng.

Đêm Bán kết dự kiến diễn ra ngày 2/12, là dịp để các ứng viên thể hiện khả năng trình diễn và bản lĩnh sân khấu. Đêm Chung kết được lên kế hoạch tổ chức vào tối 5/12, tìm ra chủ nhân tiếp theo của chiếc vương miện Miss Charm.

Bên cạnh các hoạt động trên sân khấu, Ban tổ chức cũng chính thức mở cổng bình chọn Miss people's choice. Thí sinh nhận được lượt bình chọn cao nhất từ khán giả toàn cầu tính đến thời điểm đóng cổng vào ngày 5/12/2026 (giờ Việt Nam) sẽ giành tấm vé đặc cách vào thẳng Top 6 chung cuộc. Đây được xem là cơ hội để khán giả trực tiếp thể hiện sự ủng hộ và góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho hành trình của các người đẹp.

Với sự góp mặt của 44 đại diện, Miss Charm 2026 được kỳ vọng mang đến một mùa giải đa sắc màu, nơi các ứng viên cạnh tranh về nhan sắc, kỹ năng và bản lĩnh. Hơn cả hành trình tìm kiếm người kế nhiệm vương miện, cuộc thi hướng đến thông điệp rằng, vẻ đẹp không chỉ được định nghĩa bằng diện mạo mà còn được bồi đắp từ tri thức, bản sắc văn hóa và khả năng kết nối cộng đồng.